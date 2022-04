Le prix d’Algorand pourrait augmenter de 17% avec cette configuration commerciale | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand pourrait former une tête et des épaules inversées.

Le prix AGLO teste à nouveau un niveau élevé de Fibonacci.

L’invalidation de la thèse haussière est une cassure en dessous de 0,67 $.

Le prix d’Algorand pourrait surprendre les baissiers visant les plus bas de mars. Les traders doivent garder les yeux sur Algorand pour une poursuite potentielle de la tendance haussière.

Le prix d’Algorand pourrait revenir dans la zone de 0,90 $

Le prix d’Algorand se négocie actuellement à 0,79 $. La thèse haussière de la semaine dernière a donné un objectif de 1,06 $ pour le prix ALGO avec une invalidation à 0,7610 $. Les baissiers n’ont pas encore invalidé la thèse mais se rapprochent des traders positionnés pour quitter le marché si la rupture se produit. Le modèle de graphique des prix ALGO affiche des preuves d’un creux à court terme autour du prix actuel.

Le prix d’Algorand teste à nouveau le niveau de retracement de 61,8 % franchi et pourrait former une tête et des épaules inversées classiques à ce niveau. Le prix ALGO devrait revenir au niveau de 0,93 $ pour compléter le schéma d’inversion classique. Par la suite, il existe plusieurs blocs d’ordres de 2 jours dans la zone de 0,90 $, communément appelés « aimants d’argent intelligent » parmi les commerçants professionnels.

Graphique ALGO/USD sur 2 jours

La configuration commerciale actuelle du prix d’Algorand donne un rapport risque / récompense de 1-1. Le prix ALGO ne devrait en aucun cas dépasser la tête de la tête et des épaules inversées à 0,67 $.

Si les baissiers parviennent à franchir 0,67 $, toute la tendance à la hausse du prix d’Algorand serait annulée. Les commerçants doivent s’attendre à plus de baisse avec l’atterrissage du prix ALGO aux niveaux de prix de 0,60 $ et 0,55 $, jusqu’à une baisse de 35 % par rapport au prix actuel d’Algorand.