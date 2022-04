Le prix TRX chute, visant 0,05 $ | Cryptomonnaie

Le prix TRX a imprimé de grandes bougies baissières sur le graphique à 3 jours

Le prix de Tron affiche un contrôle baissier sur le RSI.

L’invalidation de la tendance baissière est un rallye dans la zone de 0,08 $.

Le prix TRX est fortement baissier. Les investisseurs pleins d’espoir pourraient avoir des ennuis si les conditions du marché se maintiennent.

Le prix TRX est toujours dans une tendance baissière

Le prix TRX a peut-être trompé de nombreux analystes en mars, car le tristement célèbre jeton Justin Sun a enregistré une hausse de 30 % à contre-tendance. Pourtant, les traders en petits groupes de la semaine dernière sont susceptibles de ressentir plus de déception car le prix TRX actuel n’a pas encore affiché de confluence à la hausse.

Le prix TRX a imprimé la plus grande bougie engloutissante baissière du rallye de ce mois-ci, avec un prix fixé de 0,065 $. Les traders peuvent être optimistes car il existe des niveaux de retracement de Fibonacci et des moyennes mobiles autour du prix TRX actuel. Cependant, en analysant l’ensemble du swing, il n’y a aucune preuve suggérant une force haussière. Les baissiers ont établi les plus grandes bougies du swing, signalant leur contrôle sur la tendance. L’indice de force relative a également doublé sur le territoire des vendeurs.

Graphique TRX/USDT sur 3 jours

Le prix TRX devrait encourager les commerçants à rester à l’écart. Il y aura probablement une action de prix saccadée autour de 0,065 $. Un recul avec des modèles de graphique définitifs pourrait inciter les traders à rechercher une position courte visant 0,06 $ et le plus bas de 0,05 $. Actuellement, il n’y a pas assez d’action sur les prix du graphique pour fournir une entrée.

L’invalidation de la tendance baissière est assez drastique. Les haussiers devront rallier plus de 27 % pour atteindre les sommets de 0,08 $. Si cela se produit, nos analystes FX commenceront à prévoir une configuration commerciale pour entrer dans le recul visant un prix TRX de 0,09 $ et 0,10 $.