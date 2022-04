La demande institutionnelle pour DOT, AVAX et ATOM est en hausse, ouvrant une perspective haussière | Cryptomonnaie

Grayscale Digital Large Cap Fund a ajouté Polkadot et Avalanche dans le cadre du rééquilibrage trimestriel.

AVAX, DOT et ATOM ont rejoint Bitcoin, Ethereum et six autres jetons dans le Digital Large Cap Fund de 480 millions de dollars de Grayscale.

Les partisans pensent que les prix DOT, AVAX et ATOM pourraient se redresser en réponse à la demande institutionnelle croissante.

Grayscale Investments a rééquilibré son portefeuille pour inclure Polkadot, Avalanche et Atom, parmi d’autres actifs numériques dans son Digital Large Cap Fund de 480 millions de dollars. Les partisans estiment que la décision du gestionnaire d’actifs indique une demande institutionnelle croissante pour DOT, AVAX et ATOM.

Avalanche, Polkadot et Atom prêts à éclater

Grayscale, un leader de l’investissement en devises numériques, effectue un équilibrage trimestriel de son portefeuille. Le géant a décidé d’ajouter Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX) et Atom (ATOM) à son Digital Large Cap Fund.

L’ajout de DOT, AVAX et ATOM au fonds de 480 millions de dollars du géant de l’investissement crypto indique une demande institutionnelle croissante pour les crypto-monnaies. Grayscale a ajouté ATOM à sa plate-forme de contrats intelligents ex-fonds Ethereum.

Le Digital Large Cap Fund a ajouté AVAX et DOT sans retirer aucun actif du portefeuille existant. Le fonds a été lancé en 2018 et a permis aux utilisateurs de s’exposer aux 70 % supérieurs du marché de la cryptomonnaie. L’allocation combinée d’AVAX et de DOT dans le fonds est supérieure à 3 %, tandis qu’ATOM représente 5 % du fonds DeFi.

Grayscale a retiré Sushi et Synthetix de son fonds DeFi axé sur les réseaux de contrats intelligents car ils ne remplissaient pas les critères de capitalisation boursière.

La demande institutionnelle pour AVAX, DOT et ATOM a augmenté régulièrement et les actifs numériques sont sur la bonne voie pour un rallye.

@Ninjascalp, un commerçant et analyste de crypto, pense qu’Avalanche est actuellement sous-évalué et a prédit un rallye de l’altcoin. @BenjaminCowen, un analyste crypto de premier plan, estime que le prix d’Avalanche est sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de 100 $.