Prédiction de prix Dogecoin: DOGE vise 0,19 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin s’est redressé vers le SMA de 200 jours mardi.

Le prix DOGE voit une réduction partielle des gains et recherche un soutien.

Attendez-vous à une autre hausse vers 0,19 $, une fois la prise de bénéfices terminée et le RSI refroidi.

Dogecoin (DOGE) a vu le côté vente se tarir alors que les traders ont chargé et ont poussé le prix DOGE à la hausse vers 0,18 $, réservant environ 21 % dans le processus. Mais le rallye féroce a subi de lourdes prises de bénéfices ce matin alors que l’indice de force relative (RSI) s’est brusquement déplacé dans la zone de « surachat » avec le mouvement de mardi et a vu les haussiers prendre rapidement des bénéfices sur ce signal. Avec la décoloration en cours, il sera essentiel de voir si la double ceinture de support peut résister à toute nouvelle vente et repousser le prix vers le sud pour dépasser 0,18 $ et la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours.

La double ceinture peut-elle résister à la prise de bénéfices dans le prix DOGE, oui ou non

Le prix du Dogecoin a vu les haussiers faire un effort considérable, pressant les baissiers qui étaient assis sur leurs positions courtes depuis 0,16 $ et début février. Avec les arrêts en cours, cela a entraîné une action des prix DOGE passant à 0,16 $ et ralliant 2 cents supplémentaires vers 0,18 $ avant de clôturer en dessous du niveau de résistance mensuel R2. Cette clôture en dessous a déclenché des prises de bénéfices ce matin car, avec cette clôture, le RSI a alerté les haussiers que le prix DOGE se négociait en « surachat », et n’offrait donc pas plus de place à la hausse pour l’instant.

Le prix DOGE subit actuellement une réduction des gains et recherche un soutien. Ce support devrait provenir de 0,16 $, où un niveau pivot historique fondamental est présent, et le R1 mensuel est à quelques centimes en dessous. Avec cette double ceinture de soutien, les traders DOGE devraient être en mesure de défendre et d’équilibrer le prix du Dogecoin en s’abstenant de faire de nouveaux creux et en gardant le sentiment sous contrôle pour un retour vers le sud vers 0,19 $.

Graphique journalier DOGE/USD

Avec un support à proximité, toute reprise pourrait être de courte durée car le RSI reviendra rapidement dans la zone de « surachat ». Attendez-vous à ce que les baissiers examinent cela et utilisent cette alerte technique comme excuse pour pousser les haussiers contre la ligne de tendance ascendante verte près de 0,14 $. Bien que ce niveau contienne plusieurs éléments de soutien, une cassure en dessous pourrait entraîner une baisse totale vers 0,12 $, entraînant une perte de 25 %.