L’agence des Nations Unies accepte les premiers dons en pièces stables d’une valeur de 2,5 millions de dollars pour aider les réfugiés ukrainiens | Cryptomonnaie

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), une agence des Nations Unies pour les réfugiés, a accepté ses tout premiers dons cryptomonnaies pour l’aide humanitaire aux Ukrainiens fuyant la nation déchirée par la guerre.

Le HCR a accepté 2,5 millions de dollars en dons de pièces stables Binance USD (BUSD) de Binance Charity qui seraient utilisés pour réhabiliter et soutenir les réfugiés fuyant l’Ukraine vers les pays voisins.

Selon un rapport des États-Unis pour le HCR, plus de 10 millions de personnes ont été déplacées de leurs foyers en Ukraine, et l’agence utilisera des fonds caritatifs crypto stables pour fournir une assistance juridique et sociale.

Marie Grey, directrice exécutive et PDG des États-Unis pour le HCR, a déclaré que le don de crypto se révélera vital dans ses efforts pour aider autant de familles que possible. Gray a également félicité la communauté mondiale de la cryptomonnaie pour avoir aidé les Ukrainiens en cette période de crise et a déclaré :

« Ce soutien généreux changera la vie des familles contraintes de fuir et, plus important encore, il montre aux familles qu’une communauté mondiale bienveillante et engagée s’avance pour les aider pendant leurs moments les plus sombres. »

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine a créé une crise humanitaire dans la région. Les crypto-monnaies se sont révélées être l’un des plus grands moyens d’aide pour la nation en difficulté, car elle a reçu plus de 100 millions de dollars en dons de crypto suivis depuis le début de la guerre.

Lorsque l’Ukraine demandait de l’aide à d’autres pays et avait lancé plusieurs appels à l’aide sous quelque forme que ce soit, des donateurs de cryptomonnaie du monde entier se sont réunis pour donner des millions. Ces fonds cryptomonnaies se sont déjà avérés vitaux pour le pays afin de soutenir diverses évacuations et efforts de réhabilitation pour aider et sauver autant de vies que possible.

L’Ukraine n’a pas seulement adopté la cryptomonnaie pour les dons ; le pays a légalisé les actifs numériques et a même lancé sa propre collection de jetons non fongibles pour lever plus de fonds.