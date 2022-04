Pourquoi le prix du Bitcoin vise toujours 50 000 $ malgré les problèmes d’inflation | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin baisse à nouveau aujourd’hui, avec une pression montant à 45 261,84 $.

Le prix du BTC semble lourd, mais le tableau d’ensemble révèle que la tendance haussière est toujours en bonne santé.

Attendez-vous à ce que le prix du BTC baisse davantage avant de rebondir et de remonter vers 50 000 $.

Le prix du Bitcoin (BTC) semble être sous le contrôle d’une certaine pression baissière ces derniers jours. Cela coïncide avec la correction qui se produit également sur les marchés boursiers, le Nasdaq étant en tête des pertes. Les investisseurs remanient leur portefeuille alors qu’une hausse des taux de 50 points de base est de retour sur la table après que la FED a signalé qu’elle accélérerait la liquidation de son bilan. Maintenant, les investisseurs et les haussiers semblent attendre de meilleurs niveaux pour réintégrer à plus long terme avec Bitcoin qui devrait tester 50 000 $ en quelques jours.

Le prix du Bitcoin attend le bon moment pour exploser

Le prix du bitcoin subit une certaine pression à la baisse alors que les investisseurs sont secoués par les commentaires de Brainard, membre de Dovish FED hier, qui a déclaré que la FED accélérerait son calendrier et commencerait plus tôt et plus rapidement avec le ruissellement du bilan. Cela déclenchera davantage de vents contraires pour les actifs à risque à court terme et a conduit les actions et les crypto-monnaies à se négocier à contre-courant depuis la publication des commentaires. Cependant, un court retrait ne doit pas être une mauvaise chose, car une image plus large des graphiques montre que la tendance haussière est toujours en jeu, et un meilleur niveau d’entrée attirera plus d’investisseurs et de traders pour donner plus de place à la tendance haussière. et de prolonger sa durée de vie.

Le prix BTC verra les investisseurs ou les traders s’engager à 44 088,71 $, ce que certains ont déjà fait le 1er avril, puisque 45 261,84 $ subissent une forte pression de vente et semblent sans aucun doute prêts à se casser, avec seulement les corps des bougies qui tiennent au-dessus, mais les mèches se cassent à travers déjà une couple de fois. Les 44 088,73 $ susmentionnés favorisent également le pivot mensuel soutenant l’action des prix autour de 43 671,84 $. Si ce niveau ne se maintient pas, attendez-vous alors à voir un afflux massif à 39 780,32 $. Cela fera probablement d’une cassure en dessous de 40 000,00 $ une « fausse cassure » et les investisseurs se frotteront les mains pour pouvoir acheter le prix BTC avec une remise aussi énorme. Cela devrait alors relancer un swing-trade vers 48 760,92 $, pour ensuite dépasser 50 019,29 $ et le R1 mensuel.

Graphique journalier BTC/USD

Le risque à la baisse pourrait être que le prix du BTC reste sous pression baissière. Si le pouvoir d’achat des investisseurs s’avère trop faible lors d’une cassure inférieure à 40 000 $, et qu’ils ne font pas le poids face à la position courte importante qui se cache derrière l’évolution des prix de la BTC, cela pourrait évincer les investisseurs assez rapidement. Les voir réduire leurs pertes pourrait voir l’action des prix reculer vers 36 709,19 $ ou même 32 649,28 $, ramenant le prix du Bitcoin en territoire de correction.