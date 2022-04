Trois raisons pour lesquelles le prix d’Ethereum peut atteindre 4 000 $ en avril | Cryptomonnaie

Trois catalyseurs du marché suggèrent que le jeton natif Ether (ETH) d’Ethereum est bien placé pour atteindre 4 000 $ ce mois-ci.

Google recherche le pic de « fusion Ethereum »

L’intérêt des internautes pour la prochaine mise à niveau du réseau d’Ethereum, surnommée « la fusion », a considérablement augmenté au cours de la semaine se terminant le 2 avril, selon les données de Google Trends.

Les recherches du mot clé « Ethereum Merge » ont atteint un score Google Trends parfait de 100 sur une période de 12 mois, la plupart du trafic provenant des États-Unis, de Singapour, du Canada et de l’Australie.

Score de tendance Internet pour le mot-clé « Ethereum Merge ». Source : Google Tendances

La fusion, également appelée ETH 2.0, fait référence à la transition complète du réseau Ethereum vers la preuve de participation (PoS) à partir de la preuve de travail (PoW), un développement qui avait été présenté comme l’un des principaux catalyseurs du rebond d’Ether de 2 500 $. le 14 mars à plus de 3 500 $ cette semaine.

Les perspectives haussières découlent de la proposition de Merge de réduire le taux d’émission d’Ether, entraînant un éventuel pic d’offre du nombre total d’ETH en circulation. Avec l’exploitation PoW, l’offre d’ETH a augmenté de 3% chaque année.

Valeur totale mise en jeu dans ETH 2.0. Source : Glassnode

Le pic d’intérêt du public pour « Ethereum Merge » suggère qu’il y a un buzz croissant parmi les investisseurs et les commerçants de crypto à l’approche de la mise à niveau d’Ethereum. Le lancement de Kiln le mois dernier est le dernier testnet public avant que l’ensemble du réseau ne passe au PoS cette année.

Échangez les réserves d’ETH au plus bas depuis trois ans

Dans le même temps, la tendance à la baisse de l’offre d’ETH sur les échanges cryptomonnaies se poursuit.

Notamment, les réserves nettes d’Ether sur toutes les bourses ont chuté à leurs niveaux les plus bas depuis août 2018, ce qui suggère que les traders ont retiré en masse des ETH pour les conserver à long terme ou pour les investir dans des pools de liquidité DeFi.

Solde Ethereum sur les échanges. Source : Glassnode

De plus, le nombre d’adresses avec un solde non nul continue d’augmenter, suggérant une adoption et une distribution croissantes de l’ETH.

Nombre d’adresses Ethereum avec un solde non nul. Source : Glassnode

Les techniques suggèrent un prix de 4 000 $ ETH

Les chances que le prix de l’ETH atteigne 4 000 $ en avril sont également stimulées par un modèle technique classique.

Surnommé « triangle symétrique », le modèle se forme généralement lorsque le prix se consolide latéralement à l’intérieur d’une fourchette définie par une ligne de tendance supérieure à la baisse et une ligne de tendance inférieure à la hausse, à la suite d’un mouvement brusque à la hausse ou à la baisse.

Dans un scénario idéal, le triangle se résout après la cassure des prix dans la direction de sa tendance précédente, et est donc considéré comme un « modèle de continuation ».

Cependant, les cassures triangulaires symétriques ne se traduisent pas nécessairement par une tendance de continuation. Par exemple, dans le livre Technical Analysis of Stock Trends, les analystes techniques Robert Edwards et John Magee notent qu’environ 25% de toutes les cassures de triangles symétriques conduisent à des inversions, c’est-à-dire que le prix ne casse pas dans le sens de sa tendance précédente, défiant ainsi anticipations.

La cassure actuelle d’Ethereum semble être une inversion car elle rebondit à la hausse au lieu de poursuivre sa tendance précédente à la baisse, comme le montre le graphique ci-dessous.

Tableau des prix quotidiens ETH / USD avec une configuration en triangle symétrique. Source : TradingView

La cible de cassure potentielle d’un triangle symétrique est calculée après avoir mesuré la longueur maximale entre la ligne de tendance supérieure et inférieure du motif, puis ajouté le résultat à son point de cassure.

Cela place l’objectif haussier ETH / USD à près de 4 000 $.