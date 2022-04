Comment vous pourriez doubler votre capital avec le prix Shiba Inu | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu se situe sur le plancher d’une montée massive qui pourrait rapporter près de 100 % de rendement.

Les investisseurs peuvent démarrer en accumulant autour de la zone de demande de 0,0000235 $ à 0,0000263 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous du niveau de support de 0,0000211 $ invalidera la thèse haussière de SHIB.

Le prix du Shiba Inu s’est consolidé au-dessus d’un niveau de support stable pendant près d’une semaine sans aucun signe de hausse. Ce mouvement latéral, cependant, laisse également entendre qu’un mouvement explosif est sur les cartes une fois que le volume augmente.

Prix ​​Shiba Inu et dernier appel avant le lancement explosif

L’action des prix du Shiba Inu entre le 5 janvier et le 8 février a créé deux creux distinctifs – une vallée en forme de V connue sous le nom d' »Adam » et une formation à fond arrondi appelée « Eve ». Bien que la seconde moitié du modèle alias Eve ne soit pas encore terminée, les investisseurs intéressés peuvent commencer à accumuler avant son achèvement.

Cette formation technique prévoit une hausse de 38 %, obtenue en mesurant la profondeur de la vallée et en l’ajoutant au point de rupture à 0,0000329 $. Cela donne un objectif de prix à 0,0000454 $.

La zone de demande de 0,0000235 $ à 0,0000263 $ est un niveau de support majeur qui a empêché de fortes corrections pour SHIB la semaine dernière, et il pourrait y avoir une dernière baisse rapide avant le début d’une nouvelle tendance haussière.

Dans un cas très haussier, SHIB pourrait s’étendre au-delà de l’objectif théorique à 0,0000454 $ et atteindre un nombre entier à 0,0000500 $. À partir du point le plus bas d’aujourd’hui à 0,0000251 $, cette montée en flèche constituerait un gain de 100 % pour le prix Shiba Inu et ses détenteurs.

Graphique SHIB/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’annoncent extrêmement haussières pour le prix du Shiba Inu en raison de la consolidation, une baisse soudaine du prix du Bitcoin, qui fixe le courant pour tous les cryptos, pourrait gâcher ce scénario.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous du niveau de support de 0,0000211 $ invalidera la thèse haussière du prix du Shiba Inu. Une telle décision donnera aux traders un contrôle total et déclenchera un crash à 0,0000094 $, où les détenteurs de SHIB secondaires pourraient accumuler le jeton à un prix réduit.