Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Altcoins à prix réduit avant une nouvelle saison alt | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est susceptible de revoir 44 000 $ avant de passer à 50 000 $.

Le prix Ethereum glisse en dessous du SMA de 200 jours à 3 489 $ pour réévaluer le biais directionnel.

Le prix d’ondulation doit collecter des liquidités en dessous de 0,77 $ avant de déclencher une montée à 1 $.

Le prix du bitcoin a traversé l’ouverture annuelle, hebdomadaire et mensuelle alors qu’il subit une forte vente le 5 mars. Cette baisse est probablement un précurseur avant que BTC ne se rallie à un niveau significatif. Ethereum et Ripple ont tous deux décliné et réévaluent leur stratégie avant de monter plus haut.

Le prix du Bitcoin définit une rampe de lancement

Le prix du Bitcoin est sorti de sa consolidation serrée et s’est brisé à travers l’ouverture annuelle à 46 198 $, il a actuellement établi un minimum égal à 44 221 $. Les teneurs de marché devraient pousser le BTC en dessous de ce niveau avant de déclencher un mouvement haussier.

Après la prise de liquidités, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BTC fasse une course au niveau psychologique de 50 000 $. Dans un cas très haussier, le prix du Bitcoin pourrait même atteindre l’obstacle de 53 000 $ dans le but d’établir un plus haut.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin, un chandelier quotidien proche en dessous de 44 580 $ invalidera la thèse haussière. Un tel développement ouvrira la possibilité de retester le niveau de support de 42 076 $.

Lutte contre les prix d’Ethereum

Le prix Ethereum visait un nouveau test du nœud à faible volume à 3 703 $ après avoir dépassé les moyennes mobiles simples (SMA) de 100 et 50 jours. Cependant, le SMA de 200 jours à 3 489 $ a arrêté la tendance haussière malgré un bref mouvement au-dessus.

En raison du manque d’élan, le passage au-dessus de la SMA de 200 jours a échoué et le rejet a conduit à un retracement. Ce mouvement est susceptible d’étendre et de retester le nœud de volume élevé à la baisse à 3 136 $, coïncidant avec le point de contrôle du volume, le point le plus échangé et un niveau de support et de résistance clé sur le graphique.

Un rebond sur cette barrière sera essentiel pour déclencher un mouvement pour retester le niveau psychologique de 4 000 $.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

D’autre part, si la grande crypto décide de franchir le niveau de support de 44 580 $, le prix Ethereum suivra. Une telle évolution pourrait voir le prix d’Ethereum revenir à la zone de demande de 2 820 $ à 2 966 $, dont une ventilation créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.

Le prix d’ondulation ralentit son élan

Le prix Ripple a rompu la tendance à la hausse constante dans laquelle il se trouvait depuis sa rupture avec le fanion haussier le 11 mars. Le recul, qui résultait du crash flash de BTC, a poussé le prix XRP à créer un creux égal à 0,77 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que les teneurs de marché poussent temporairement le jeton de remise en dessous dudit niveau pour collecter des liquidités. L’achèvement de cette course à la liquidité sera le signal qu’une nouvelle tendance haussière a commencé. Le rallye qui en résulte est susceptible de retester la barrière de résistance de 0,91 $.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

Si le prix Ripple ne parvient pas à se maintenir au-dessus du seuil de 0,76 $, cela créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière. Une telle décision pourrait déclencher une nouvelle descente à 0,70 $, où les acheteurs peuvent tenter de relancer la reprise.