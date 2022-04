Le prix Ethereum est sur la bonne voie pour atteindre 4 000 $, les frais de réseau ont chuté de 90 % depuis novembre 2021 | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum devrait se remettre de la récente baisse, ses frais de réseau ayant chuté de 90 % depuis 2021.

Mark Cuban, un investisseur milliardaire qui est optimiste sur Ethereum, estime que la fusion est l’une des mises à niveau les plus attendues.

Ethereum montre une corrélation plus forte avec le S&P 500, alimentant un discours haussier parmi les investisseurs.

Le prix d’Ethereum pourrait se remettre de sa tendance à la baisse et commencer à grimper à 4 000 $ alors que les investisseurs et les analystes restent optimistes sur l’altcoin. Les frais de réseau élevés, considérés comme l’un des principaux éléments dissuasifs pour les investisseurs rejoignant la blockchain Ethereum, ont chuté de 90 % depuis novembre 2021.

Ethereum devrait se rallier au deuxième trimestre 2022

Le prix Ethereum est sur le point de tester à nouveau sa zone de support alors que l’altcoin se prépare à sortir de sa tendance à la baisse. Alors que « The Merge » se rapproche, l’un des développements clés est la réduction des coûts de transaction Ethereum.

Les frais du réseau Ethereum ont chuté de 90 % depuis novembre 2021, une étape importante pour l’altcoin. Les analystes de la plateforme de renseignement sur les données cryptomonnaies Santiment estiment que la flambée des prix d’Ethereum pourrait être le résultat de la baisse des frais de transaction.

Les frais moyens d’essence se situent à 5,81 $, un niveau abordable par rapport aux dix-huit derniers mois. Les frais de gaz Ethereum ont atteint 69 $ en mai 2021, à leur plus haut niveau.

Les analystes pensent qu’Ethereum pourrait surpasser ses concurrents et dominer le marché des altcoins. Arthur Hayes, PDG de BitMEX, estime que le prix d’Ethereum pourrait surpasser ses concurrents de niveau 1.

Mark Cuban, un investisseur milliardaire et propriétaire des Dallas Mavericks de la NBA, estime que la fusion est l’un des événements les plus haussiers et les plus attendus d’Ethereum. Cuban pense que le prix d’Ethereum pourrait surpasser les autres crypto-monnaies et a déclaré à Fortune dans une interview : « Je suis très optimiste ».

Fait intéressant, un autre facteur positif contribuant à la hausse des prix d’Ethereum est la corrélation croissante avec le S&P 500 et les actions technologiques.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Ethereum et prédit un pic de l’altcoin. Les analystes de Netcost-Security notent que le prix d’Ethereum a dépassé la moyenne mobile de 200 jours et que les indicateurs du graphique de l’altcoin restent haussiers. Les analystes ont prédit une hausse des prix d’Ethereum à 4 000 $.