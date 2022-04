Scaramucci voit un bel avenir pour la crypto mais « très inquiet » pour les politiciens américains | Cryptomonnaie

Le Mooch a qualifié Bitcoin « d’atout pour la liberté » tout en parlant franchement de son optimisme à long terme pour l’industrie de la cryptomonnaie et de ses inquiétudes quant au leadership américain.

Le fondateur de Skybridge Capital, Anthony Scaramucci, estime que l’industrie de la blockchain a un très bel avenir, mais il s’inquiète du « très faible leadership » de la politique américaine.

Scaramucci est un ancien directeur des communications à la Maison Blanche et Skybridge Capital gère le fonds Skybridge Bitcoin de 7 milliards de dollars.

Il a parlé franchement lors de l’Australian Financial Review Crypto Summit qui s’est tenu en Australie aujourd’hui sur l’état actuel et futur de la crypto et de la politique aux États-Unis. Il a déclaré que bien que la technologie blockchain « semble maladroite en ce moment », il voit un avenir brillant pour l’industrie.

Cependant, il estime que le plus grand obstacle qui pourrait entraver la croissance de l’industrie sont les politiciens « absolument méprisables » parmi les dirigeants américains. Scaramucci a succinctement déclaré que « nous devrions être très inquiets » si certains des favoris actuels devenaient le prochain président.

Il visait particulièrement le sénateur républicain Ted Cruz, qu’il appelait «l’apothéose de l’hypocrisie» pour ce que Scaramucci pense être sa tendance à parler négativement en privé de problèmes ou de personnes comme Trump, mais à en parler positivement en public. L’industrie espère sans aucun doute que ce trait ne s’applique pas aux vues de Cruz sur la crypto-monnaie.

Le sénateur Cruz est un partisan très public de la cryptomonnaie et a présenté le 30 mars une législation qui interdirait à la Réserve fédérale d’émettre une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) aux particuliers.

Malgré ses inquiétudes concernant les politiciens, Scaramucci pense que la classification de la crypto-monnaie comme propriété par l’Internal Revenue Service (IRS) « rend presque impossible son extinction aux États-Unis ». En outre, il considère le dernier décret du président Biden comme « assez optimiste ».

Je prédis que nous avons déjà rencontré le moment de croisement où Bitcoin va être assez réglementé et d’autres crypto-monnaies seront assez réglementées ici aux États-Unis pour toutes ces raisons.

Scaramucci a comparé ces premiers jours dans l’espace blockchain aux premiers jours d’Internet où les pages Web prenaient 30 secondes à charger.

Imaginez simplement où nous pourrions en être dans cinq ans, où pratiquement tout le monde dans le monde occidental aura un portefeuille pour smartphone sur son smartphone et pourra probablement effectuer des transactions avec tous les restaurants du monde.

Son optimisme à long terme pour l’avenir de l’industrie et pour un prix élevé de 500 000 $ BTC est tempéré par des obstacles à court terme tels que l’absence d’un ETF Bitcoin spot, «les aspects persistants de Covid, les perturbations variables de la chaîne d’approvisionnement» et le guerre en Ukraine.

Skybridge a tenté de lancer un ETF Bitcoin au comptant, mais a été rejeté par la Securities and Exchange Commission (SEC) en janvier.

Il a balayé les anciens critiques de TradFi Warren Buffet et Charlie Munger en déclarant simplement que « Bitcoin ne se soucie pas » de ce qu’ils en pensent. En février, Munger a comparé le Bitcoin à une « maladie vénérienne » lors d’une séance d’actionnaires, à laquelle Scaramucci a répondu en disant :