Visa devrait avoir « peur »: Lightning Labs lève 70 millions de dollars pour ajouter des pièces stables | Cryptomonnaie

La société a construit un nouveau protocole appelé Taro pour permettre l’envoi et la réception de pièces stables sur le réseau Bitcoin Lightning.

La société de logiciels Bitcoin Lightning Labs a obtenu un important cycle de financement lui permettant de développer davantage le Lightning Network pour des transactions Bitcoin et stablecoin plus rapides et moins chères.

Le cycle de financement de série B de 70 millions de dollars a été mené par Valor Equity Partners, avec la participation de Baillie Gifford, Goldcrest Capital et plusieurs autres investisseurs providentiels. Lightning Labs crée des fonctionnalités et des logiciels supplémentaires pour le Lightning Network (LN), la solution de transaction de couche 2 de Bitcoin.

Le financement sera acheminé vers un nouveau protocole qu’il a développé appelé Taro, qui permettra de transférer des pièces stables à l’aide du LN, selon les rapports. Lightning Labs n’émettra pas de stablecoins, mais l’infrastructure permettra de les envoyer sur le réseau.

Les transactions Stablecoin ont été rendues possibles grâce à la mise à niveau de Bitcoin Taproot en novembre 2021, qui a également introduit des capacités de contrat intelligent.

La société estime que Taro permettra une adoption plus poussée du Bitcoin, car il permet potentiellement aux personnes non bancarisées des pays en développement d’envoyer de l’argent en utilisant des stablecoins.

S’adressant à Forbes, Elizabeth Stark, PDG et co-fondatrice de Lightning Labs, a déclaré: « C’est vraiment important car le potentiel ici est que toutes les devises du monde transitent par Bitcoin via le Lightning Network. » S’adressant à Tech Crunch, elle a ajouté:

Si j’étais Visa, j’aurais peur parce qu’il y a beaucoup de gens qui ont des téléphones portables, mais qui n’ont plus besoin de puiser dans le système traditionnel.

Lightning Labs a levé 10 millions de dollars de sa série A en septembre, qui a suivi un tour de table de 2,5 millions de dollars en 2018.

Le LN est actuellement largement utilisé au Salvador, le premier pays à avoir donné cours légal au Bitcoin. Il a également été mis en action sur la plateforme de paiement Strike et l’outil de basculement sur Twitter. La garantie actuelle du réseau est de 3 693 BTC, d’une valeur d’environ 167 millions de dollars, soit une augmentation de 5,8 % par rapport au mois dernier, selon les statistiques.

Les pièces stables font désormais partie intégrante de l’écosystème de la monnaie numérique et sont lentement acceptées par les régulateurs mondiaux. Le dernier en date à avoir donné le feu vert aux actifs fiat est le ministère de l’Économie et des Finances du Royaume-Uni, qui a l’intention d’ajuster le cadre réglementaire existant pour incorporer les pièces stables comme méthode de paiement.