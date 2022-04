Marathon Digital déplace la mine Montana BTC pour atteindre la neutralité carbone | Cryptomonnaie

La volonté du mineur de Bitcoin de faire fonctionner ses installations à l’énergie propre reflète une poussée dans l’industrie pour que toutes les opérations minières fassent de même, ou du moins utilisent des installations flexibles.

Le mineur de Bitcoin Marathon Digital Holdings prévoit de faire un grand pas vers la neutralité carbone avec des plans de transition de son installation minière du Montana pour utiliser des sources d’énergie durables ailleurs.

L’entreprise basée au Nevada a l’intention de déplacer son installation au charbon de Hardin, dans le Montana, vers un emplacement qui utilise des sources d’énergie durables et non émettrices de carbone. Cette décision vise à aider l’entreprise à atteindre son objectif de neutralité carbone totale d’ici la fin de 2022.

Le PDG de Marathon, Fred Thiel, a déclaré dans une annonce de la société qu’il s’efforçait de « s’assurer que nos mineurs soient alimentés de la manière la plus durable possible ».

Avec la majorité de notre flotte déjà prévue pour être déployée dans des installations d’énergie renouvelable et des déploiements en cours, nous pensons que le moment est venu de faire passer nos opérations héritées de la production de combustibles fossiles à des sources d’énergie plus durables.

La poussée de Marathon pour des sources d’énergie propres dans ses installations reflète une évolution de l’industrie minière du Bitcoin vers une prise de conscience environnementale suscitée par les législateurs de juridictions non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier.

Greenpeace a lancé une campagne pour « changer le code, pas le climat », qui vise à faire pression sur Bitcoin pour qu’il passe à une technologie plus économe en énergie. Pendant ce temps, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a qualifié cette semaine la cryptomonnaie de « source mondiale majeure » d’émissions de dioxyde de carbone dans son dernier rapport.

Les mineurs n’hésitent plus à mettre en avant leurs pratiques respectueuses de l’environnement. Gryphon Digital Mining et Sphere 3D ont annulé une fusion commerciale le 4 avril et les entreprises se sont assurées de souligner chacune dans une annonce conjointe qu’elles continueraient à construire des installations minières neutres en carbone. Gryphon atteint la neutralité carbone en acquérant des compensations carbone, mais Sphere 3D n’a pas répondu à une demande d’explication en quoi il s’agit d’une opération neutre en carbone.

Marathon détient le troisième plus grand nombre de Bitcoin (BTC) de toutes les sociétés cotées en bourse derrière Tesla d’Elon Musk et MicroStrategy de Michael Saylor. L’écart entre lui et MicroStrategy s’est creusé hier lorsque Saylor a révélé que son entreprise avait acheté 4 167 BTC supplémentaires d’une valeur d’environ 190,5 millions de dollars au moment de l’achat.

Malgré sa forte position dans l’industrie, Thiel a déclaré à Bloomberg dans un article du 4 avril qu’il serait prêt à vendre son entreprise si la bonne offre se présentait. Il a déclaré: « Si quelqu’un nous offre une prime énorme par rapport à notre capitalisation boursière, je dois en tenir compte et c’est peut-être la bonne chose à faire pour les investisseurs. »

Thiel pense que les producteurs d’énergie pourraient être plus intéressés par l’acquisition d’opérations minières Bitcoin, car ils n’auraient pas à se soucier d’acquérir les contrats nécessaires pour alimenter leurs installations.

Une étude de mars 2021 qui a révélé que la flexibilité énergétique dans les installations minières peut être bonne pour l’environnement et les réseaux énergétiques publics.

Une installation flexible est une installation qui peut générer sa propre énergie à partir de ressources renouvelables lorsque le réseau énergétique est trop sollicité pour gérer la charge des mineurs de Bitcoin. Les sociétés énergétiques qui acquièrent des mineurs de Bitcoin peuvent utiliser l’énergie excédentaire ou gaspillée pour alimenter les appareils miniers afin d’augmenter efficacement les flux de trésorerie.