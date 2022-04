First Mover Asia: Singapour veut plus de contrôle sur les sociétés de cryptomonnaie qui l’habitent mais qui n’y sont pas | Cryptomonnaie

De nombreuses sociétés de cryptomonnaie, en particulier celles qui ont des racines en Asie, choisissent d’enregistrer leurs sociétés à Singapour, mais la cité-État est devenue mal à l’aise avec l’ampleur de cet arrangement ; le bitcoin et l’éther tombent.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin et d’autres cryptos majeurs étaient en panne après les remarques bellicistes du gouverneur de la Réserve fédérale Lael Brainard.

Insights: Singapour renforce les restrictions sur les sociétés de cryptomonnaie qui s’y enregistrent mais n’ont pas de présence physique dans la cité-état.

Avis du technicien : les acheteurs de BTC pourraient rester actifs lors des replis de la journée de négociation en Asie.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 45 890 $ -1,1 %

Éther (ETH) : 3 466 $ -1,5 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Dogecoin DOGE +11,9% Monnaie Filecoin FIL +2,3% L’informatique Litecoin SLD +0,3% Monnaie

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Cosmos ATOME −3,8 % Plate-forme de contrat intelligente Algorand ALGO −3,5 % Plate-forme de contrat intelligente Ethereum Classique ETC −2,2 % Plate-forme de contrat intelligente

Bitcoin, l’éther baisse légèrement

Le bitcoin a poursuivi sa récente agitation mardi, chutant fortement après les propos bellicistes du gouverneur de la banque centrale américaine Lael Brainard, et au milieu de la dernière vague de nouvelles troublantes en provenance d’Ukraine. D’autres cryptos majeurs étaient également dans le rouge avec DOGE et CELO les deux valeurs aberrantes significatives. Le premier a augmenté de plus de 17 % à un moment donné et le second d’environ 9 %.

Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, s’échangeait récemment juste en dessous de 46 000 $, contre un sommet plus tôt dans la journée au-dessus de 47 000 $ et une baisse d’environ 1 % au cours des dernières 24 heures. Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, changeait de mains à un peu plus de 3 400 $, en baisse d’environ 1,5 %.

Les prix de la cryptomonnaie ont concordé avec les principaux marchés boursiers, qui étaient en grande partie décalés alors que les investisseurs envisageaient de nouvelles hausses des taux d’intérêt pour freiner l’inflation, qui a grimpé à près de 8 % aux États-Unis. Le Nasdaq, axé sur la technologie, a chuté de 2,2 %, tandis que le S&P 500 a chuté de 1,2 %. Dans un discours à la Federal Reserve Bank de Minneapolis, Brainard a qualifié la réduction de l’inflation d' »importance primordiale ».

« Le comité continuera de resserrer méthodiquement la politique monétaire par une série de hausses de taux d’intérêt et en commençant à réduire le bilan à un rythme rapide dès notre réunion de mai », a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, l’Europe a continué à se débattre avec les problèmes moraux et économiques découlant de l’invasion non provoquée par la Russie de l’Ukraine voisine. Des photos récentes montrant le massacre de civils dans la ville de Bucha, près de Kiev, la capitale ukrainienne, ont suscité une condamnation massive. L’Espagne, le Danemark et la Suède, entre autres, ont expulsé des diplomates russes tandis que les États-Unis et d’autres pays qui ont condamné la Russie préparent de nouvelles sanctions économiques.

Le président américain Joe Biden et les dirigeants d’autres pays ont appelé à interdire les importations d’énergie en provenance de Russie, une mesure déjà prise par la Lituanie. L’Allemagne, la plus grande économie d’Europe, a été un résistant notable, affirmant que de telles mesures déclencheraient une récession et coûteraient des emplois au pays. « Un embargo immédiat sur le gaz naturel russe serait la mauvaise voie à suivre », a déclaré Lars Klingbeil, co-dirigeant du parti social-démocrate du chancelier allemand Olaf Scholz, dans une interview accordée à une émission d’information allemande.

D’autres nouvelles sur la cryptomonnaie ont été plus optimistes. MicroStrategy (MSTR) a déclaré mardi avoir acquis 4 100 bitcoins supplémentaires d’une valeur d’environ 190 millions de dollars. La nouvelle est arrivée moins de deux semaines après que la fondation Luna de Terra a annoncé son engagement à acheter au moins 3 milliards de dollars en bitcoins.

Pourtant, les événements n’ont pas eu un grand impact sur le bitcoin, ce qui en soi peut être un signe de la maturité croissante du marché. « Le marché est suffisamment grand pour que cela n’ait pas vraiment d’importance », Cory Klippsten, PDG de la plateforme d’épargne en bitcoins Swan Bitcoin, a déclaré mardi à l’émission « First Mover » de CoinDesk TV, ajoutant: « Le bitcoin continue. Tiktok, prochain bloc. «

Marchés

S&P 500 : 4 525 -1,2 %

DJIA : 34 641 -0,8 %

Nasdaq : 14 204 -2,2%

Or : 1 920 $ -0,5 %

Connaissances

L’effort de Singapour pour contrôler les sociétés de cryptomonnaie qui appellent la ville-état mais n’y sont pas

Il y a un mini-boom à Taïwan des entreprises du Web 3. Au cours des deux dernières années, des dizaines de projets de grande envergure ont vu le jour à Taipei.

Mais où sont enregistrées ces sociétés ? Singapour.

Le processus d’enregistrement des entreprises à Taïwan est un processus long qui nécessite beaucoup de patience. Si tout se passe comme prévu, l’inscription est terminée en deux à six mois.

En revanche, le processus prend 72 heures à Singapour et parfois moins d’une journée.

Il est donc compréhensible que de nombreuses sociétés de cryptomonnaie, en particulier celles basées en Asie, choisissent Singapour. Si votre seul atout est le code et l’équipe distribuée, vous pouvez être pointilleux sur la juridiction dans laquelle vous souhaitez vous inscrire. Pourquoi traiter avec la bureaucratie sclérosée de Taïwan alors que vous pouvez plutôt choisir un endroit qui fonctionne avec un sentiment d’urgence ?

Mais les autorités de Singapour semblent de plus en plus mal à l’aise face à l’ampleur de cet arrangement. Des centaines d’entreprises de cryptomonnaie y sont enregistrées mais n’ont aucun lien matériel avec la cité-État et sont hors de portée des régulateurs.

Le gouvernement de Singapour s’apprête à changer cela. Plus tôt cette semaine, le Parlement a adopté une loi qui obligera les entreprises de cryptomonnaie basées dans la cité-État mais ne faisant des affaires qu’à l’étranger à obtenir une licence, les rendant responsables devant les autorités de l’île que ces entreprises appellent chez elles sur papier.

Dans le rapport sur la question, il n’y a pas eu beaucoup de discussions sur les raisons pour lesquelles cela se produit, ni sur un événement particulier qui a motivé cette décision.

Même si l’industrie de la cryptomonnaie aime parler de nomadisme réglementaire, il y a des raisons pour lesquelles cela rend les régulateurs mal à l’aise. Si une entreprise n’a aucun lien physique avec une zone en dehors du journal, il n’y a pas vraiment de moyen pour les régulateurs d’obliger une entreprise à suivre ses directives. Il n’y a pas de bureaux à perquisitionner ni d’actifs à saisir. Des choses comme le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme entrent en ligne de compte.

C’est pourquoi les investisseurs institutionnels de Binance veulent qu’il « s’installe » et trouve un endroit où s’installer. S’engager dans une juridiction et y placer des actifs et du personnel facilite la respiration des régulateurs, par rapport à une entreprise enregistrée à un endroit et opérant à un autre.

Pourtant, la décision de Singapour en matière de licence ne doit pas être considérée comme un autre chapitre de son attitude récente et moins amicale envers la cryptomonnaie. Il s’agit plutôt d’une simple demande aux entreprises de s’engager à respecter les règles – des règles qui sont toujours propices à la gestion d’une entreprise de cryptomonnaie.

L’avis du technicien

Le graphique des prix quotidiens du Bitcoin montre le support/résistance, avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) se stabilise après une baisse de prix de 3% au cours de la journée de négociation à New York.

La crypto-monnaie n’a pas réussi à dépasser la résistance à 47 000 $ au cours des derniers jours, ce qui indique une perte d’élan à la hausse. Pourtant, un soutien inférieur autour de 43 000 $ et 45 000 $ pourrait stabiliser le recul.

Les signaux de momentum restent négatifs sur le graphique journalier, similaire à ce qui s’est produit début février. Cette fois, cependant, le bitcoin a dépassé les 43 000 $ avec une dynamique positive sur le graphique hebdomadaire. Cela signifie que les acheteurs pourraient rester actifs lors des replis.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier est en baisse par rapport aux niveaux de surachat, similaire à ce qui s’est produit en octobre de l’année dernière. Pourtant, les signaux de surachat peuvent persister pendant quelques mois avant une baisse significative des prix.

Événements importants

Conférence Bitcoin 2022 Miami

9 h HKT/SGT (1 h UTC) : cours des matières premières du groupe bancaire australien et néo-zélandais (mars)

9 h 45 HKT/SGT (1 h 45 UTC) : Caixin (Chine) Services PMI (mars)