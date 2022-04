Le prix de Crypto.com en difficulté alors que les données techniques indiquent une correction de 12 % | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com a peut-être imprimé une impulsion de 5e vague.

Le prix CRO a une divergence RSI substantielle.

L’invalidation de la thèse baissière sera une clôture au-dessus de 0,492 $.

Le prix de Crypto.com offre des signaux de vente importants. Les commerçants doivent procéder avec prudence.

Le prix de Crypto.com se prépare pour une forte baisse

Le prix de Crypto.com a affiché plusieurs signaux baissiers ces derniers jours. Certains analystes de Netcost-Security ont commencé à fermer leurs positions sur le prix CRO au milieu de la divergence baissière de la semaine dernière. Cette semaine, le prix de Crypto.com ajoute plus de confluence que le rallye impulsif pourrait être terminé. Il existe des preuves d’un rallye de la 5e vague se terminant à 0,484 $ sur le graphique de 6 heures. Le rallye impulsif a un prix de stabilisation plus élevé que la consolidation précédente, mais il existe une divergence substantielle sur l’indice de force relative.

Le prix de Crypto.com pourrait être dû à une correction significative des niveaux de Fibonacci de 50 % et 61,8 % à 0,43 $ et 0,41 $ si l’analyse d’Elliot Wave est correcte. Il convient de noter que de très fortes baisses suivent généralement les échecs de la 5e vague. Ainsi, les investisseurs peuvent être surpris en train de dormir au volant. Le meilleur scénario pour les optimistes CRO sera de suivre les pertes d’arrêt sous le swing bas à 0,44 $ pour sécuriser un certain profit des configurations d’achat réussies du mois dernier. Les commerçants en retard à la fête devraient rester à l’écart, car chaque investisseur se rend compte que « certains gains valent mieux que pas de gains, et aucun gain vaut mieux que certaines pertes ».

Graphique CRO/USD sur 6 heures

L’invalidation de la thèse baissière sur le prix de Crypto.com sera une bougie de clôture au-dessus de 0,4919 $. Si ce scénario se produit, les haussiers devraient avoir suffisamment de force pour retirer des liquidités aux niveaux de 0,51 $ et 0,53 $, ce qui entraînerait une augmentation de 12 % par rapport au prix actuel de Crypto.com.