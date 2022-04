Le prix XRP en difficulté alors que 200 millions de jetons sont mis en circulation | Cryptomonnaie

Le prix de l’ondulation risque de baisser davantage car l’altcoin se négocie en dessous de la moyenne mobile à 200 jours.

Selon un calendrier fixe, Ripple a débloqué 1 milliard de XRP le 1er avril dont 200 millions rejoindront la circulation.

Les analystes ont prédit une baisse du prix Ripple à mesure que l’offre en circulation de l’altcoin augmente.

Le prix de l’ondulation risque de s’effondrer alors que la circulation de l’altcoin, XRP, augmente considérablement. Suivant des calendriers fixes, le géant du paiement a débloqué 1 milliard de jetons XRP ; 800 millions ont été enfermés dans des comptes séquestres.

Le prix de l’ondulation risque de chuter avec une injection de 200 millions de XRP

Le prix Ripple risque de baisser davantage alors que le géant du paiement débloque 1 milliard de jetons. XRP a suivi la libération programmée de 1 milliard de XRP le 1er avril 2022. Sur ce milliard, le géant du paiement a remis 800 millions de XRP sous séquestre, les bloquant jusqu’au 1er mai 2022.

Les 200 millions de jetons XRP restants seront injectés dans l’offre en circulation de l’altcoin. Le géant du paiement utilisera les jetons pour couvrir ses dépenses opérationnelles et soutenir la liquidité du XRP sur les échanges de crypto-monnaie.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Ripple et prédit une baisse du prix de l’altcoin. Le prix de l’ondulation est en conflit avec sa MM de 200 jours sur le graphique journalier. Le prix Ripple continue également de lutter en dessous de 0,9 $.

Les analystes ont observé une intersection entre la MA de 200 jours et la résistance statique à 0,93 $. La ligne de tendance ascendante qui servait de support est maintenant une résistance à 0,93 $.

@GrizzlyBTClover, un analyste crypto pseudonyme, pense que le prix Ripple est bloqué en dessous de 0,93 $, après que les baissiers aient défendu ce niveau de résistance. Une cassure au-delà de ce niveau serait essentielle et pourrait pousser le prix Ripple à 1 $, et les deux objectifs de prix suivants à 1,3 $ et 1,7 $.

La résistance psychologique est à 1 $ pour le prix Ripple. Si les traders ne parviennent pas à prendre le contrôle du prix Ripple, le XRP pourrait tomber en dessous de 0,70 $.