Le prix du bitcoin pourrait éclater alors que la spéculation monte autour de la plus grande conférence cryptomonnaie au monde à Miami | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est sur la bonne voie pour se redresser alors que Miami accueille la plus grande conférence cryptomonnaie au monde de l’histoire.

Francis Suarez, maire de Miami, estime que la crypto-monnaie a entièrement conduit à l’innovation et alimenté le succès de la ville.

Les analystes pensent que le prix du Bitcoin pourrait reprendre sa tendance haussière après une brève prise de bénéfices par les investisseurs.

Le prix du bitcoin pourrait bientôt éclater, car les analystes estiment que la baisse récente représente une brève période de prise de bénéfices qui est sur le point de se terminer. Miami accueille la plus grande conférence cryptomonnaie au monde en 2022, alimentant un récit haussier parmi les investisseurs.

Le prix du bitcoin est sur la bonne voie pour se redresser alors que Miami se prépare pour la conférence sur la cryptomonnaie

Francis Suarez, le maire de Miami, estime que la crypto-monnaie a propulsé la ville en un pôle technologique. Suarez pense que la plus grande conférence Bitcoin au monde pourrait consolider davantage le statut de Miami en tant que centre de crypto-monnaies.

Les partisans pensent que la hausse des prix du Bitcoin a été alimentée par les nouvelles de la conférence de 2022 à Miami. Les crypto-monnaies ont poussé Miami à se pencher complètement sur l’innovation et à la placer sur la carte de l’Amérique en tant que ville innovante.

Francis Suarez a été cité comme disant,

Nous allons avoir 50 000 participants, et ce sera un boom de développement économique pour notre ville, créant des milliers d’emplois et des millions de dollars en incitatifs économiques pour notre ville.

Le maire Suarez considère les crypto-monnaies comme une partie importante de l’économie de Miami ; il a aidé à construire une marque de « la ville la plus importante d’Amérique ».

Les analystes de Netcost-Security ont examiné la performance des prix du Bitcoin au cours du premier trimestre 2022 et pensent que l’actif est prêt à se développer. La consolidation récente était cohérente avec le recul après la course haussière du T2 2020 et du T1 2021.

Les analystes estiment que la tendance des prix du Bitcoin continue de rester extrêmement haussière bien qu’elle soit restée largement inchangée au cours du premier trimestre de 2022. Après avoir évalué le rendement moyen au deuxième trimestre au cours des dix dernières années, les analystes affirment qu’un gain de 43,38 % fixe l’objectif à 65 288 $. En 2022, les investisseurs doivent faire attention à deux niveaux de prix clés de Bitcoin, 101 856 $, qui suivent la barrière psychologique de 100 000 $ pour l’actif, un gain de 347 % par rapport aux prix d’avril 2022.

Historiquement, le prix du Bitcoin éclate chaque année en avril, entamant un rallye qui se prolonge en juin et juillet. L’objectif d’un nouveau sommet historique est donc de 100 000 $ ou 138 000 $ entre juin 2022 et mi-juillet 2022.