Comment le prix Ethereum peut entrer dans la zone d’achat avant d’exploser à 10 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum a dépassé le SMA de 200 jours, faisant allusion à des perspectives haussières.

Les mesures en chaîne pour ETH expriment une tendance haussière extrême, ajoutant de la crédibilité au scénario technique.

Malgré l’optimisme démesuré, il existe deux niveaux « d’achat à la baisse » que les investisseurs doivent surveiller de près.

Le prix d’Ethereum montre des signes de hausse après avoir franchi une barrière de résistance cruciale. Les mesures en chaîne révèlent également une perspective haussière, ajoutant de la crédibilité au point de vue technique.

Prix ​​​​Ethereum et perspectives conservatrices

Le prix d’Ethereum a finalement dépassé la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 3 490 $ après de multiples rejets depuis le 13 janvier.

Les investisseurs mis à l’écart peuvent attendre un nouveau test du SMA de 200 jours, ce qui entraînera probablement une tendance à la hausse rapide à 3 703 $. Dans certains cas, ce mouvement pourrait s’étendre au prochain nœud à volume élevé à 4 040 $.

L’explication ci-dessus est la perspective la plus conservatrice pour l’ETH et suppose que le prix du Bitcoin reste neutre ou ne s’effondre pas. Cependant, un scénario plus intéressant inclurait des retracements ou des corrections abruptes à des niveaux d’accumulation importants.

Le niveau le plus immédiat pour acheter la baisse est la confluence du support à environ 3 000 $. Ici, la zone de demande de 2 820 $ à 2 966 $ et les SMA de 50 et 100 jours coïncident. Par conséquent, un rebond par rapport à ce niveau serait le meilleur scénario pour lancer une course à 4 000 $ ou plus.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

L’ETH et une approche plus optimiste

Cette perspective explore le scénario le plus baissier avant une montée exponentielle à 10 000 $ et offre également les meilleurs retours sur investissement. La zone alternative « acheter la baisse » pour le prix Ethereum est le niveau de support de 1 730 $.

La raison la plus apparente en est peut-être la liquidité non collectée inférieure à 1 730 $. Cette perspective sera possible si le prix du Bitcoin s’effondre à moins de 35 000 $, ce qui ouvrirait la voie à une nouvelle chute à 30 000 $.

Un tel scénario inclurait le passage en dessous de deux niveaux psychologiques à 3 000 $ et 2 000 $. Bien que baissier, un passage d’ici à 4 000 $ fournirait un rendement de plus de 100 %.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

La prise en compte des prédictions de l’ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, qui pense que le prix d’Ethereum atteindra 10 000 dollars d’ici la fin de 2022, révèle un retour colossal.

Dans son blog sur Medium, Hayes a déclaré :

J’ai parcouru les hauts et les bas actuels et je suis très satisfait de la taille relative de mon allocation ETH au sein de mon portefeuille crypto. Le reste de 2022 sera l’année des anges de l’ERC-20 dirigés par son altesse Vitalik. Lorsque la poussière sera retombée à la fin de l’année, je pense que l’ETH se négociera au nord de 10 000 $. En utilisant la première zone d’achat, le rendement théorique d’un investisseur serait de 233 %, tandis que la deuxième perspective, la plus baissière, fournirait des gains de 400 %.

Les mesures en chaîne crient à la hausse

La variation nette de la position de change suit les entrées/sorties d’ETH sur les entités centralisées. Depuis le 14 mars, les sorties d’ETH ont atteint 1,32 million. Au cours de ses sept années d’histoire, de telles sorties massives n’ont eu lieu que huit fois, ce qui dénote l’importance de ce développement.

Flux de la position de change nette ETH

La valeur marchande sur 365 jours par rapport à la valeur réalisée (MVRV) ajoute encore plus de crédibilité aux perspectives haussières du prix d’Ethereum. Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté des ETH au cours de l’année écoulée.

Bien que le MVRV ait basculé au-dessus du niveau zéro, les sommets locaux se sont formés autour de 38% et 72%, indiquant que les investisseurs à court terme sont à l’équilibre et ne vendront probablement pas avant longtemps. Cet état de l’indicateur MVRV renforce les perspectives haussières décrites d’un point de vue technique.

ETH MVRV 365 jours

Alors que les choses s’améliorent pour le prix d’Ethereum, la première zone d’achat serait invalidée si l’ETH passait en dessous du niveau de support de 2 820 $ sur une période quotidienne. Cette évolution ouvrirait davantage la voie à une approche plus radicale qui s’attend à ce que le prix Ethereum s’effondre à 1 730 $.