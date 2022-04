Construire la confidentialité dans l’internet d’aujourd’hui | Cryptomonnaie

Internet tel que nous le connaissons est profondément défectueux. C’est presque comme si chaque service natif d’Internet avait un défaut de fonctionnement ou l’autre. Et, à bien des égards, ces défauts ont tendance à affecter les clients à terme.

L’un des plus gros problèmes jusqu’à présent a été la question de la confidentialité. Presque tous les jours, vous entendez des histoires d’un piratage ou d’un autre ou d’une faille de sécurité qui a laissé les informations de millions de personnes entre les mains de personnes sans scrupules. Avec la montée des piratages et la sécurité elle-même étant si difficile à réaliser, il est utile de comprendre la dynamique de la confidentialité des lignes et ce qu’elle pourrait résoudre pour de nombreuses plateformes numériques.

Comprendre la confidentialité sur Internet

À la base, le principe de confidentialité des informations consiste à pouvoir restreindre l’accès à certains types de données. Les utilisateurs sont responsables de s’assurer qu’ils peuvent maintenir des systèmes de contrôle d’accès appropriés – des restrictions physiques aux restrictions logiques. C’est pourquoi il est essentiel que vous compreniez comment vous protéger lorsque vous êtes sur Internet.

Dans le même temps, la confidentialité est également une nécessité pour les plateformes en ligne. C’est une chose pour vos clients de se protéger et d’utiliser des mots de passe forts ainsi que d’autres techniques. Mais, c’est une autre chose pour vous de les garder en sécurité et de vous assurer qu’aucune personne non autorisée n’a accès à leurs données.

Ci-dessous, nous examinerons les canaux d’amélioration de la confidentialité pour les développeurs de plates-formes ainsi que pour les personnes qui utilisent réellement Internet.

Promouvoir la confidentialité côté plateformes

Construire un service en ligne est l’une des choses les plus sensibles. Vous devez trouver un moyen de construire quelque chose que tout le monde veut et qui leur servira. À l’heure actuelle, le marché est fortement axé sur la sécurité. Donc, vous devez aussi travailler là-dessus.

Toutes les mesures ci-dessus peuvent être mises en œuvre sur votre plateforme pour garantir que les données de vos utilisateurs sont toujours protégées. Cependant, un autre objectif pour de nombreuses plateformes est de travailler à la décentralisation.

Essentiellement, la décentralisation consiste à prendre des données et à les diffuser sur un réseau d’ordinateurs ou d’appareils. La décentralisation est l’un des éléments constitutifs du Web3, que beaucoup considèrent comme la prochaine évolution d’Internet. Aujourd’hui, plusieurs plates-formes se concentrent sur la fourniture de solutions de stockage et de sécurité de données appropriées pour la tendance croissante du Web3.

Une application intéressante est avec le Super Protocol – une plate-forme Web3 qui combine la blockchain avec la technologie informatique de confidentialité pour offrir une plate-forme de cloud computing décentralisée. Le super protocole offre une alternative web3 à certains des services traditionnels de cloud computing que nous avons autour de nous aujourd’hui, et il se concentre principalement sur une collaboration et une sécurité efficaces.

Le Super Protocol est particulièrement intéressant car il gère différents types de charges de travail. Indépendamment de ce que vous essayez de construire, la plate-forme fonctionne pour vous. Et, en mettant l’accent sur la collaboration, il garantit que chacun est en mesure de contribuer à votre projet dans un environnement sécurisé et résilient.

Des plates-formes comme celles-ci ont un rôle essentiel à jouer dans la construction du présent – et du futur – du Web. Les services doivent se concentrer sur la confidentialité, et ce besoin ne fera que s’accentuer avec l’évolution d’Internet.

Promouvoir la confidentialité du côté des utilisateurs

Masquage des données

Lorsque vous vous inscrivez à la plupart des services, vous êtes immédiatement invité à partager des informations critiques – il peut s’agir de données personnelles, de détails de paiement ou d’autre chose. Bien que vous puissiez partager ces informations, rien ne vous empêche particulièrement de dissimuler vos informations réelles par mesure de sécurité.

Il existe différentes extensions de navigateur et outils en ligne qui vous donnent la liberté et la possibilité de créer des alias pour vos informations. De la création d’adresses e-mail alternatives au masquage complet des données de votre carte de crédit, ces options logicielles garantissent que personne en ligne ne peut voir vos informations.

Le masquage n’est certainement pas une nouveauté dans le rythme technologique. Cependant, avec l’évolution actuelle du paysage, il est important que les utilisateurs s’assurent qu’ils disposent des bons outils pour les protéger.

Navigation privée

Chaque navigateur Web que vous utilisez stocke des informations sur votre temps – y compris les documents que vous téléchargez, les pages que vous visitez et d’autres informations critiques. Tous ces détails sont stockés dans une mémoire cache temporaire qui permet au navigateur d’anticiper vos mouvements et d’améliorer l’expérience en ligne. Pour être juste, c’est une implémentation assez élégante.

Mais, le problème ici est que l’information est maintenant disponible pour tout le monde. Quiconque utilise votre ordinateur pourra voir où vous visitez et les fichiers que vous téléchargez. Heureusement, la plupart des principales options de navigateur disposent désormais d’un appareil de navigation privée qui empêche les navigateurs de stocker vos informations.

Tout l’intérêt de la navigation privée est d’éviter que le navigateur ne stocke des détails sur votre historique. Cela n’a pas d’effet sur les données transmises sur Internet, mais cela contribue tout de même grandement à vous protéger, vous et vos informations.

Chiffrement

Le cryptage est un composant de sécurité essentiel avec lequel vous ne devriez pas jouer aujourd’hui. Cela peut grandement vous aider à devenir plus sécurisé, en bloquant l’accès indésirable à vos messages par tout pirate informatique potentiel.

Grâce aux outils de cryptage, vous pouvez efficacement éloigner les regards indiscrets de vos messages, e-mails et autres contenus que vous envoyez à d’autres personnes. Les outils n’empêchent pas les accès indésirables des forces de l’ordre, mais le fait qu’ils vous protègent des pirates ou des menaces potentiels devrait être suffisant pour que vous les essayiez. Les outils de cryptage protègent même des éléments tels que votre emplacement et d’autres informations qui peuvent être aussi sensibles que le message que vous envoyez lui-même.