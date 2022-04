Le prix d’Algorand se prépare à la reprise grâce à un partenariat sportif avec l’équipe de course automobile britannique | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand est sur la bonne voie pour amorcer une tendance haussière avec la dernière annonce de partenariat avec Blocsport.one AG et Envision racing.

Huit NFT en édition limitée provenant de différents lieux de course dans le monde seront publiés pour commémorer le partenariat vert.

Les analystes ont prédit le retour du prix d’Algorand au-dessus de 1 $, révélant une perspective haussière.

Le prix d’Algorand est sur le point de se redresser, les analystes ayant fixé un objectif de 1 $ pour l’altcoin. Un partenariat sportif avec l’équipe de course automobile britannique a alimenté un discours haussier parmi les investisseurs.

Le prix d’Algorand est en bonne voie d’évasion

Le prix d’Algorand a franchi 1 $ dans sa récente tendance haussière avant de reculer à 0,88 $. Les analystes estiment que le recul est une correction saine et que l’altcoin pourrait bientôt amorcer une reprise.

Le protocole de blockchain pur Proof-of-Stake (PoS) a récemment annoncé son nouveau partenariat sportif avec Blocsport.one AG et Envision racing.

Blocsport.one AG alimente les objets de collection NFT, l’argent du sport sur la blockchain, ainsi que les transferts cryptomonnaies et la tokenisation. Envision Racing est une équipe de course automobile britannique. Le partenariat d’Algorand avec Blocksport.one AG et Envision racing est une étape importante.

Historiquement, les partenariats sportifs ont alimenté l’adoption de l’altcoin et augmenté le nombre d’investisseurs. Par conséquent, un partenariat avec une équipe de course automobile britannique pourrait stimuler l’adoption d’Algorand et augmenter l’activité en chaîne sur la blockchain.

Le partenariat est marqué par la chute de huit NFT uniques en édition limitée provenant de différents lieux de course qui seraient publiés pour commémorer l’occasion.

Les analystes ont évalué la tendance des prix d’Algorand et prédit une reprise de l’altcoin.

@Engineeringhere, un analyste crypto pseudonyme, a observé le tableau des prix quotidiens d’Algorand et a révélé qu’il existe un meilleur point d’entrée en dessous de 1 $ au prix actuel de 0,88 $. Les analystes ont identifié un modèle de biseau descendant dans le graphique des prix quotidiens d’Algorand, qui est considéré comme haussier. Les cibles à la hausse pour le jeton se situent à 0,92 $, 1 $ et 1,7 $.