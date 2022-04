Plus des trois quarts des banques centrales envisagent une CBDC : Recherche | Cryptomonnaie

Le rapport de PwC montre que 80% des banques centrales envisagent ou ont déjà lancé une CBDC.

Plus de 80% des banques centrales sont intéressées par le lancement d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) ou l’ont déjà fait selon une étude menée par le cabinet comptable PwC.

Le deuxième rapport annuel sur l’indice Global CBDC publié le lundi 4 avril mesure le niveau de maturité d’une banque centrale dans le déploiement de sa propre monnaie numérique. Le rapport comprenait également pour la première fois un aperçu des stablecoins.

Haydn Jones, Blockchain and Crypto Specialist chez PwC UK, a déclaré dans le rapport que « plus de 80% des banques centrales envisagent de lancer une CBDC ou l’ont déjà fait ».

Le rapport classe à la fois les CBDC de détail, celles qui sont émises à l’usage du grand public, et les CBDC de gros à l’usage des institutions financières détenant auprès de la banque centrale, sur 100.

Selon le rapport, les CBDC de détail ont atteint un niveau de maturité plus élevé que leurs homologues de gros. « eNaira » du Nigeria, par exemple, a reçu un score de 95, ce qui en fait le plus développé dans les catégories de vente au détail et de gros.

Il convient également de noter dans la catégorie de la vente au détail les Bahamas, le premier pays à avoir jamais lancé une CBDC – le Sand Dollar. Le Jam-Dex jamaïcain devrait être lancé cette année, et la Thaïlande a fait la liste pour son développement et les tests d’une CBDC annoncés en août dernier.

La Thaïlande et Hong Kong sont en tête de la catégorie des ventes en gros pour leur projet commun mBridge axé sur les paiements transfrontaliers, Singapour et la France se sont également classés en tête pour leur exploration continue des projets CBDC.

Jones a également commenté le niveau de maturité et de préparation auquel se trouvent actuellement les banques centrales du monde entier. Il a dit:

Les pays sont à différents niveaux de maturité avec les CBDC et chaque pays a des facteurs de motivation différents. Accroître l’inclusion financière, faciliter les paiements transfrontaliers et lutter contre la criminalité financière sont autant de facteurs qui entrent en jeu. Nous nous attendons à ce que la recherche, les tests et la mise en œuvre des CBDC s’intensifient en 2022.

Le rapport a fourni un aperçu des dix principales pièces stables indexées sur l’USD par capitalisation boursière, et a expliqué comment elles fonctionnent et sur quoi elles sont soutenues.

Il a noté que les pièces stables sont devenues une « partie intégrante de l’écosystème crypto » et qu’il est « impossible » pour tout fonds ou institution « d’être actif dans la crypto sans utiliser de pièces stables ».

envisagent ou ont déjà lancé une CBDC.