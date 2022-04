La prise de bénéfices et la consolidation de Bitcoin donnent aux traders l’occasion de prendre le contrôle | Cryptomonnaie

Le marché de la cryptomonnaie a bien performé au cours de la semaine dernière, mais deux points de données clés suggèrent une brève période de refroidissement.

La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie a atteint sa clôture la plus élevée en trois mois le 3 avril à 2,23 billions de dollars, mais la performance entre le 28 mars et le 4 avril n’était qu’un gain de 1,9 %. Pendant ce temps, Bitcoin (BTC) a présenté une performance négative de 2,6 %, bien que cela ait été plus que compensé par les gains des altcoins.

Capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie, en milliards de dollars. Source : TradingView

Alors que Ether (ETH) et Binance Coin (BNB) ont gagné moins de 3 % au cours des sept derniers jours, une poignée d’altcoins à moyenne capitalisation ont réussi à gagner 20 % ou plus.

Le 1er avril, la difficulté du réseau Bitcoin a atteint un niveau record à 28,587 billions. L’indicateur est en corrélation avec la puissance de calcul requise pour exploiter les blocs BTC, actuellement à un taux de hachage estimé de 201,8 exahash par seconde (EH/s).

Cependant, le même jour, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a officiellement désapprouvé la demande de fonds négocié en bourse (ETF) ARK 21Shares Bitcoin. Le régulateur a fait valoir que le Cboe BZX Exchange n’avait pas satisfait aux exigences d’inscription d’un produit financier en vertu de ses règles de pratique ainsi que de celles de l’Exchange Act.

La comparaison des gagnants et des perdants donne des résultats biaisés car les 3 premières pièces ont eu un impact légèrement négatif.

Gagnants et perdants hebdomadaires parmi les 80 meilleures pièces. Source : Nomics

Zilliqa (ZIL) a augmenté de 56 % après avoir annoncé qu’il lancerait une plate-forme métaverse en tant que service en avril. Selon un communiqué de presse, Metapolis de Zilliqa est construit à l’aide de Nvidia Omniverse 3D en temps réel. Nvidia est un producteur de processeurs graphiques (GPU) coté au Nasdaq, d’une valeur de 684 milliards de dollars.

Aave (AAVE) a gagné 38 % après la sortie d’Aave v3, annoncée le 16 mars. Les nouvelles fonctionnalités visaient à fournir une plus grande efficacité du capital, une sécurité accrue et des fonctionnalités inter-chaînes. Le protocole de liquidité non dépositaire permet aux utilisateurs de prêter, d’emprunter ou de mettre en jeu leurs actifs pour tirer un rendement de leurs avoirs.

Synthetix (SNX) a augmenté de 28 % après que son déploiement de synthèse de pool de dette était prévu pour le 7 avril. Actuellement, le protocole de financement décentralisé gère des pools de dette sur deux chaînes Ethereum : le réseau principal et la solution de mise à l’échelle de couche 2 Optimism. En passant à un « protocole natif Optimism », l’application fusionnera ses pools pour maximiser la liquidité.

Apecoin (APE) a fait face à une correction naturelle après un gain de 60 % entre le 21 et le 28 mars, la société derrière elle ayant levé 450 millions de dollars lors d’un cycle de financement dirigé par Andreessen Horowitz. Yuga Labs, le créateur du Bored Ape Yacht Club (BAYC), a lancé APE en tant que jeton de gouvernance et d’utilité qui permet à ses détenteurs de superviser et de gérer le soi-disant ApeCoin DAO.

La prime Tether montre un léger inconfort

La prime OKX Tether (USDT) est un bon indicateur de la demande de cryptomonnaie des commerçants de détail basés en Chine. Il mesure la différence entre les transactions peer-to-peer basées en Chine et le dollar américain.

Une demande d’achat excessive a tendance à faire pression sur l’indicateur au-dessus de la juste valeur à 100 %, et pendant les marchés baissiers, l’offre de marché de Tether est inondée et entraîne une remise de 4 % ou plus.

Tether (USDT) peer-to-peer contre USD/CNY. Source : OKX

Le Tether a atteint 99,2 % le 2 avril, son niveau le plus bas depuis le 26 janvier. Bien que cela soit loin de la vente de panique au détail, l’indicateur a montré une légère détérioration au cours de la semaine dernière.

Le manque de demande de détail n’est pas particulièrement préoccupant, même si la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie a dépassé 2 000 milliards de dollars et que l’indicateur est en baisse de 19 % depuis décembre 2021.

Les marchés à terme affichent un sentiment mitigé

Les contrats perpétuels reflètent actuellement un sentiment mitigé. Comme indiqué ci-dessous, le taux de financement cumulé sur sept jours est légèrement positif pour Bitcoin, Ether, Solana et XRP. Ces données indiquent une demande plus élevée des longs (acheteurs), mais elle est loin d’être excessive. Par exemple, le taux hebdomadaire positif de 0,20 % de Solana équivaut à 0,8 % par mois, ce qui ne devrait pas préoccuper la plupart des traders à terme.

Taux de financement des contrats à terme perpétuels cumulés au 4 avril. Source : Coinglass

D’autre part, Terra (LUNA) a montré une demande légèrement supérieure des shorts (vendeurs) et l’absence de demande Tether en Asie signale un manque de confiance des commerçants.

La capitalisation boursière totale a augmenté de 26 % en trois semaines, passant de 1 670 milliards de dollars à 2 100 milliards de dollars le 4 avril. Pourtant, les indicateurs des dérivés ne montrent aucun signe d’amélioration, d’où un manque de confiance de la part des investisseurs. Jusqu’à ce que le sentiment s’améliore, la probabilité d’une correction négative des prix reste élevée.