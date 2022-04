Prédiction trimestrielles Bitcoin: BTC atteindra 100 000 $ avant son prochain marché baissier | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a clôturé le trimestre où il avait commencé.

Le bitcoin est susceptible de s’étendre plus haut, égalant ou dépassant les sommets de tous les temps.

Un virage baissier majeur sur le marché pourrait se produire vers la fin du deuxième trimestre.

Cette analyse passera en revue les performances de Bitcoin au cours du dernier trimestre et une perspective de ce à quoi on pourrait s’attendre pour le deuxième trimestre – et au-delà.

Performance et examen des prix du Bitcoin pour le premier trimestre 2022

Le prix du Bitcoin a très peu changé au cours du dernier trimestre (janvier 2022 – mars 2022). Par rapport au T4 2021, les chandeliers de 3 mois montrent des images presque miroir les uns des autres. Le dernier chandelier de 3 mois en 2021 montre une mèche / ombre massive qui a atteint de nouveaux sommets historiques, suivie d’une pression de vente qui a clôturé le chandelier de 3 mois avec un gain marginal. Bitcoin a ouvert le quatrième trimestre 2021 à 43 829 $ et clôturé à 46 218 $.

Graphique trimestriel BTC/USD

Pour le premier trimestre 2022, l’inverse s’est produit, le prix du Bitcoin ayant chuté et atteignant de nouveaux plus bas sur six mois avant de remonter et de clôturer presque exactement là où le chandelier de 3 mois s’est ouvert. Bitcoin a ouvert le premier trimestre à 46 209 $ et clôturé à 45 536 $.

Analyse Ichimoku Kinko Hyo Q1 2022

Le système Ichimoku Kinko Hyo montre que le prix de Bitcoin reste extrêmement haussier reste dans un état extrêmement haussier. Depuis le deuxième trimestre 2021, les Tenkan-Sen et Kijun-Sen de 3 mois ont agi en tant que principal support de BTC. Cependant, un prochain Kumo Twist entre le T3 2022 et le T4 2022 pourrait signaler un prochain revirement baissier qui pourrait durer jusqu’en 2024.

Graphique trimestriel Ichimoku Kinko Hyo

Du point de vue de l’oscillateur, le prix du Bitcoin reste très neutre dans l’indice de force relative et l’indice composite. L’oscillateur Optex Bands, cependant, est proche des plus bas historiques.

Perspectives du prix du bitcoin pour le deuxième trimestre 2022

Du point de vue des chandeliers japonais, le marché des crypto-monnaies connaît une phase de consolidation standard après une cassure majeure qui a commencé au deuxième trimestre 2020 et a culminé au premier trimestre 2021. Dans l’analyse technique 101, la consolidation après un mouvement fort a une forte probabilité de se transformer en une reprise de la tendance antérieure – dans ce cas, plus élevée.

À l’exception du T2 2021, le T2 est historiquement l’un des trimestres les plus performants pour le prix du Bitcoin :

T2 2011 – Gain de 1 952 %

T2 2012 – Gain de 36,29 %

T2 2013 – Gain de 4,82 %

T2 2014 – Gain de 40,22 %

T2 2015 – Gain de 7,52 %

T2 2016 – Gain de 61,15 %

T2 2017 – Gain de 127,18 %

T2 2018 – 7,74 % de perte

T2 2019 – Gain de 162,61 %

T2 2020 – Gain de 42,19 %

T2 2021 – 40,40 % de perte

Au cours des dix dernières années, le rendement moyen pour le deuxième trimestre a été de 43,38 %. À partir de l’ouverture du T2 2022, un gain de 43,38 % placerait le prix du Bitcoin à 65 288 $ – juste en deçà du sommet historique de 68 958 $.

Zones de confluence des prix

Comment les niveaux de prix futurs sont-ils déterminés s’ils n’ont jamais négocié à ces niveaux de prix auparavant ? Une série de différents types d’analyses doit être effectuée pour spéculer et projeter une future fourchette de prix.

Pour cette analyse, j’utiliserai la théorie des ondes d’Elliot, les valeurs harmoniques naturelles trouvées dans le spectre lumineux et sonore – en particulier les méthodes du grand analyste de Gann, Tony Plummer (La loi de la vibration et l’hypothèse du cycle de vie), le carré de Gann 9, la roue de Gann de 24, la carte hexagonale de Gann et les zones d’expansion de Fibonacci.

Les résultats de cette analyse ont identifié deux fourchettes principales au-dessus de la zone de valeur actuelle de Bitcoin à surveiller en 2022 pour le prix du Bitcoin :

92 094 $ – 101 856 $ Zone de prix

Cette plage n’a pas besoin d’analyses poussées pour déterminer son importance. Le prix de 100 000 $ est le niveau de prix majeur le plus important que le prix du Bitcoin testera depuis sa première percée dans la fourchette de prix de 10 000 $. Cette plage contient le niveau de confluence de Fibonacci à 61,8 %, l’octave intérieure de Fa, le carré à 180 degrés de l’angle 9, l’angle d’hexagone dynamique à 90 degrés et le niveau psychologique de 100 000 $.

De plus, les 101 856 $ sont dérivés de la mesure des phases d’expansion haussières précédentes de Bitcoin et de l’hypothèse d’un taux de contraction similaire d’une phase à l’autre. Le résultat est un gain de 347 % par rapport à l’ouverture d’avril, soit 101 856 $.

132 672 $ – 138 078 Zone de prix

Cette gamme contient l’Inner Octave Ti, 661,8 % d’expansion de Fibonacci, 360 degrés Dynamic Hex Angle, 360 degrés Square of 9 Angle et 100 % Fibonacci Confluence Zone.

Analyse du cycle de temps

En plus de projeter les niveaux de prix dans le futur, la même approche peut être adoptée avec le temps. Pour l’analyse du cycle temporel, la plupart des analyses proviennent des travaux de Gann sur les cycles temporels majeurs et mineurs et de son utilisation des cycles astronomiques. Les études de temps sont complétées par le principe de temps et l’analyse du cycle de Hurst du système Ichimoku Kinko Hyo.

Après avoir terminé cette analyse, un groupe massif de cycles se termine et fusionne de la mi-juin 2022 à juillet 2022. Plus précisément, le prix du Bitcoin devrait être à ou près d’un nouveau record historique en juin et juillet 2022. Les groupes de temps comprennent la méthode d’analyse du cycle de temps suivante :

Le carré de Gann aux 9 dattes.

Le cycle de Gann du jour de l’année intérieure compte.

Master Square de Gann de 12 comptes hebdomadaires.

Master Square de Gann de 12 comptes mensuels.

Twist Kumo mensuel d’Ichimoku

Phase lunaire (nouvelles et pleines lunes)

Apogée et périgée lunaires

Cycles de Hurst

Milieu du carré de Gann d’une plage

Aspects planétaires

Dates d’anniversaire

Cycle de déclinaison

Le cycle haussier Bitcoin de 850 jours

Bien que toutes les crypto-monnaies, y compris Bitcoin, disposent encore d’un minimum de données pour effectuer une analyse de cycle suffisante, certains de ces cycles sont répétés. Bitcoin et Bitcoin montrent que leurs courses de traders proéminentes durent environ 850 jours (parfois moins, parfois plus).

Cependant, le cycle a été interrompu et probablement terminé lors du crash de Covid-19 en 2020. La raison probable de cet événement de résiliation n’était pas uniquement due à Covid mais à la fin du premier cycle de 10 ans de Bitcoin. Ce crash a déclenché une sorte de bouton de réinitialisation. La plage de dates projetée du sommet actuel du marché haussier devrait se terminer vers le 854e jour.

Cycle de déclinaison Cérès

L’élément le plus critique de cette analyse est peut-être le cycle de déclinaison de l’astéroïde majeur Cérès. Le prix du bitcoin a tendance à suivre de près le cycle de rotation de la déclinaison de Ceres – presque trop exact parfois.

Le Bitcoin est très sensible à ce Cycle et ce depuis près de douze ans. Le cycle actuel de déclinaison de Cérès culmine à la mi-juin 2022 et commence à s’incliner vers le sud au début de juillet 2022. Des dates supplémentaires de Gann et de cycle astronomique convergent lorsque les cycles de déclinaison de Cérès commencent à descendre – toutes les dates pour 2022 :

4 juin – Sorties géocentriques de Mars conjoint à Jupiter

14 juin – Date du carré de 90 degrés à 90 degrés (à partir du creux du crash de Covid 2020)

30 juin – Nouvelle Lune, Apogée de la Lune

14 juillet – Pleine Lune, Périgée de la Lune

7 juillet – Date saisonnière de Gann

15 juillet – Nouveau carré d’un cycle de temps de gamme

15 juillet – 854e jour depuis le crash de Covid 2020

27 juillet – Début de Pallas Conjonctif Terrestre

Des dates importantes au-delà de 2022, voire 2023, peuvent être prévues. En 2024, un creux d’importance significatif est susceptible de se produire pendant le creux du cycle de déclinaison de Cérès.

Le cycle de déclinaison de Cérès culmine vers le 23 septembre 2024 et commence à monter vers le 4 octobre 2024

14 août 2024 – Mars géocentrique conjoint à Jupiter

20 août 2024 – Pleine Lune, Périgée de la Lune

7 septembre au 17 septembre 2024 – Mars hors limites

14 septembre 2024 – Carré à 90 degrés de 9 dates (à partir du creux du crash de Covid 2020)

Mettre tous ensemble

Graphique trimestriel BTC/USD

avril 2022 – juillet 2022

Avril est historiquement l’un des mois les plus performants pour Bitcoin. S’il suit les normes historiques, une hausse régulière devrait être observée pour le reste du mois d’avril, s’étendant jusqu’à fin juin et début juillet.

Le 15 juillet est très probablement le moment où la véritable conviction de la pression de vente commence.

juillet 2022 – janvier 2023

La faiblesse et la pression à la vente devraient générer une baisse de 30 à 40 % par rapport aux sommets historiques, suivie d’une reprise en janvier 2023.

Janvier 2023 – Avril 2023

Le rallye de secours devrait se terminer entre fin avril 2023 et début mai 2023.

mai 2023 – octobre 2024

Le rallye de soulagement du prix du Bitcoin générera de faux espoirs, la pression de vente reprenant en mai 2023 et se prolongeant jusqu’à l’automne 2024. Les creux de 2024 devraient correspondre aux pourcentages de retracement médians actuels de 75% à 83% pour Bitcoin et le l’ensemble du marché de la crypto-monnaie. Cependant, en fonction de la participation institutionnelle, le taux de tirage pourrait être réduit de manière considérable, peut-être seulement entre 42% et 51%.

Prédiction du deuxième trimestre pour le prix du Bitcoin

Un nouveau record historique proche de 100 000 $ ou 138 000 $ au plus tard entre fin juin 2022 et mi-juillet 2022.