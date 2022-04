First Mover Asia : Crypto offrant de nouvelles opportunités aux investisseurs indonésiens préoccupés par l’inflation ; Bitcoin est plat | Cryptomonnaie

Un rapport de l’échange de crypto Gemini a révélé qu’environ deux Indonésiens sur cinq possèdent des crypto-monnaies ; l’éther a également tenu bon.

ce qui se passe :

Prix: Bitcoin et Ether étaient stables lundi.

Insights: Les investisseurs indonésiens se tournent vers la cryptomonnaie, selon un rapport Genesis.

Avis du technicien : la dynamique à court terme de BTC est devenue négative, ce qui se produit généralement au cours de la première semaine du mois.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 46 809 $ -0,4 %

Éther (ETH) : 3 541 $ -0,5 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur EOS EOS +2,0 % Plate-forme de contrat intelligente Cardan ADA +1,5% Plate-forme de contrat intelligente Dogecoin DOGE +1,2% Monnaie

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Algorand ALGO −6,4 % Plate-forme de contrat intelligente Solana SOL −4,3 % Plate-forme de contrat intelligente Cosmos ATOME −4,1 % Plate-forme de contrat intelligente

Bitcoin, l’éther fonctionne sur place

Le bitcoin et l’éther étaient à peu près stables lundi au milieu des échanges légers lundi, alors que les investisseurs semblaient se contenter de regarder les événements se dérouler, du moins pour le moment.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 46 700 $, en légère hausse par rapport à son niveau 24 heures plus tôt. L’éther a également augmenté au cours de la même période. La plupart des autres cryptos majeurs étaient dans le rouge. SOL et AVAX ont récemment baissé d’environ 4 %. Le DOT a chuté d’environ 3 %. LUNA, qui était en hausse d’environ 3 %, a offert un point positif.

Le commerce de la cryptomonnaie est resté bien en deçà des niveaux d’il y a quelques mois à peine, soulignant la prudence des investisseurs dans un contexte d’incertitudes économiques enflammées par l’agression non provoquée de la Russie en Ukraine, bien que les principaux indices boursiers aient augmenté avec le Nasdaq à forte composante technologique en hausse de 1,9 %.

Le président américain Joe Biden a déclaré dans de brèves remarques aux journalistes que les États-Unis ajouteraient des sanctions destinées à paralyser l’économie russe après que des images satellite aient montré des pertes civiles massives dans la ville de Bucha près de la capitale ukrainienne de Kiev. Les pays de l’Union européenne ont récemment montré des signes indiquant qu’ils pourraient réduire leur dépendance vis-à-vis du pétrole russe. Le pétrole brut Brent, une mesure largement considérée des prix de l’énergie, a atteint 108 dollars le baril, en hausse d’environ 4 dollars par rapport à son niveau de vendredi.

Au milieu d’Oanda, analyste principal du marché, Royaume-Uni et EMEA, Craig Erlam a noté l’instabilité du bitcoin au cours de la semaine dernière après avoir dépassé 47 000 $. « Il s’est rétabli au cours des derniers jours après avoir trouvé un soutien autour de 44 000 $, mais continue de lutter pour trouver beaucoup d’élan à l’approche du pic de la semaine dernière », a déclaré Erlam. « Cela pourrait encore s’appuyer sur cette évasion, mais cela pourrait être plus compliqué que ce que nous avons vu dans le passé, compte tenu de l’environnement actuel. »

Marchés

S&P 500 : 4 581 +0,8 %

DJIA : 34 921 +0,3%

Nasdaq : 14 532 +1,9%

Or : 1 932 $ 0,4 %

Connaissances

La crypto offre une nouvelle opportunité aux investisseurs indonésiens

Quel est le mot pour stock de croissance en indonésien ? Où peut-on trouver l’équivalent du Nasdaq à Jakarta ?

C’est une question piège. Alors que l’Indonésie abrite de nombreuses startups passionnantes, la bourse de Jakarta est une bourse ennuyeuse. Au cours des cinq dernières années, l’IDX80, un indice des 80 premières sociétés de la bourse de Jakarta, a chuté d’environ 3 %. En comparaison, le TAIEX de Taïwan a augmenté de près de 77 % pour la même période et le KOSPI de Corée a augmenté de 25 %.

Indices Indonésie, Taïwan et Corée du Sud (TradingView)

Ce n’est pas le genre de rendement que vous souhaiteriez si vous êtes un jeune Indonésien appartenant à la nouvelle classe moyenne du pays et qui cherche à créer de la richesse. C’est une vieille nouvelle que les Indonésiens sont profondément investis dans la cryptomonnaie ; il y a plus d’investisseurs en crypto dans le pays que de négociants en actions de détail. Mais de nouvelles recherches publiées à partir de l’échange de crypto Gemini aident à quantifier à quel point leur intérêt est profond.

Propriété de la crypto (Gemini)

Selon les conclusions de Gemini, 41 % de tous les Indonésiens possèdent une crypto – répartis uniformément entre les deux sexes à 49-51 % pour les hommes et les femmes. Le taux de propriété relativement élevé du pays en fait une valeur aberrante, car le rapport a révélé que les pays à revenu plus élevé ont tendance à avoir des degrés plus élevés de propriété de crypto. En comparaison, le Royaume-Uni en a 40 %, l’Allemagne 43 % et la France 62 %.

Et tout cela est un phénomène nouveau. À l’échelle mondiale, 41 % des répondants à l’enquête ont acheté de la cryptomonnaie pour la première fois en 2021.

Mis à part le marché boursier qui n’offre pas d’opportunités pour créer de la richesse, l’inflation est dans tous les esprits. L’enquête de Gemini a montré que 64 % des Indonésiens pensent qu’il s’agit d’une protection contre l’inflation, et 61 % des personnes pensent que la cryptomonnaie est l’avenir de l’argent. En comparaison, dans la plupart des pays d’Europe occidentale, seulement 20 à 23 % des personnes partagent ce point de vue. Aux États-Unis, il est de 23 %.

Ceux qui couvrent l’industrie des PC et des téléphones portables noteront que de nombreux marchés émergents ont complètement ignoré les PC parce que leur premier « ordinateur personnel » était leur smartphone. De même, les télécoms ne se sont pas souciés des installations généralisées de lignes téléphoniques en cuivre. Au lieu de cela, les tours 3G ont augmenté, suivies de la 4G au milieu des années 2010, offrant à la personne moyenne une large bande passante.

De toute évidence, le même schéma se dessine dans la finance.

L’avis du technicien

Le graphique des prix quotidiens du Bitcoin montre les niveaux de support/résistance. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) est tombé en dessous de 46 000 $ lundi, indiquant une perte d’élan à la hausse.

L’action des prix a été agitée au cours du week-end après que les acheteurs n’ont pas réussi à approcher le niveau de résistance de 48 000 $. Cela indique une faiblesse continue des prix, d’autant plus que les signaux de momentum sur le graphique journalier sont devenus négatifs, comme ce qui s’est produit au cours de la première semaine de février et mars.

Un support à 43 000 $ pourrait stabiliser le recul, qui est proche du niveau d’évasion du 25 mars. Pourtant, BTC devra dépasser la moyenne mobile de 200 jours, actuellement à 48 286 $, afin d’atteindre des objectifs de hausse au-delà du niveau de résistance de 50 966 $.

Pour l’instant, les signaux de momentum restent positifs sur le graphique hebdomadaire, ce qui signifie que la baisse pourrait être limitée.

Événements importants

Conférence Celo Connect pour développeurs, entrepreneurs et investisseurs

8 h 30 HKT/SGT (00 h 30 UTC) : services bancaires de Jibun (Japon) (mars)

12 h 30 HKT/SGT (4 h 30 UTC) : décision et déclaration sur les taux d’intérêt de la Banque de réserve d’Australie