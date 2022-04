Le prix XRP se prépare pour une autre vente à 0,70 $ | Cryptomonnaie

Le prix du XRP s’est installé en dessous de la ligne de tendance favorable.

Le prix Ripple a de forts niveaux de Fibonacci en dessous de 0,75 $.

L’invalidation du modèle baissier sera une clôture au-dessus de 0,92 $.

Le prix du XRP pourrait tomber dans des objectifs inférieurs dans les jours à venir. Les premiers acheteurs devraient envisager d’attendre une touche dans la zone basse de 0,70 $ avant d’ajouter plus de risque à leurs portefeuilles.

Le prix du XRP devrait baisser

Le prix XRP est en train de mettre en place une configuration commerciale classique de rupture et de retest sur le graphique de 8 heures. Après l’Evening Star imprimé le 1er avril, le prix Ripple a continué vers le sud, imprimant une bougie engloutissante haussière à 0,82 $. Le prix de 0,82 $ peut sembler normal pour les investisseurs, mais d’un point de vue technique, le prix de stabilisation en dessous de la ligne de tendance a soutenu toute l’action des prix de mars, annonçant une vente désastreuse dans les prochains jours pour le prix XRP.

Le prix du XRP incitera probablement les baissiers à chercher une rupture avec la ligne de tendance comme catalyseur avant la prochaine vente massive. Le profil de volume indique également une augmentation de la force baissière car le modèle a commencé à favoriser les baissiers. Un outil de retracement de Fibonacci suggère qu’une correction typique de 61,8 % enverrait les prix XRP à 0,71 $.

Graphique XRP/USDT sur 8 heures

Pourtant, le prix du XRP pourrait à nouveau tromper les commerçants et courir impulsivement vers 1 $. L’invalidation la plus sûre pour la vente baissière sera une clôture au-dessus de 0,92 $. Si ce scénario se produit, le prix XRP marquera probablement la liquidité à 1 $. et potentiellement 1,08 $, entraînant une augmentation allant jusqu’à 33 % par rapport au prix Ripple actuel