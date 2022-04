Le prix Shiba Inu récompensera les commerçants patients avec de gros gains à venir | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu teste à nouveau la ligne médiane d’un canal parallèle.

Le prix SHIB oscille autour de la moyenne mobile à 100 jours.

L’invalidation de la tendance haussière est une cassure de 0,00002262 $.

Le prix du Shiba Inu est toujours dans une tendance haussière, mais les commerçants professionnels sont susceptibles de rechercher de meilleures opportunités jusqu’à ce que des confluences plus fortes apparaissent.

Le prix du Shiba Inu reste dans une tendance haussière jusqu’à nouvel ordre

Le prix du Shiba Inu se situe actuellement autour de la moyenne mobile sur 100 jours à 0,00002652 $, ce qui est une action de prix standard pour les crypto-monnaies. La pièce meme populaire a des raisons peu profondes de continuer à tenir pour les commerçants qui ont déjà profité des configurations commerciales réussies du mois dernier. Un canal parallèle est retesté pour la troisième fois sur le graphique de 4 heures, imprimant des bougies marteau et doji au milieu de la vente baissière.

Le volume des prix du Shiba Inu diminue également sur le graphique de 4 heures, ce qui devrait donner aux scalpeurs et aux commerçants intrajournaliers plus de confiance pour les objectifs à court terme à 0,000027 $ et 0,000028 $. Les investisseurs devraient envisager d’attendre une rupture des lignes de tendance avant de prendre des décisions à long terme.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

La tendance haussière sera considérée comme un échec si le support de 0,00002262 $ est cassé. Si ce scénario devait se produire, les traders auraient probablement assez de force pour envoyer le prix du Shiba Inu à 0,00002200 $ et 0,00002000 $ jusqu’à 25 % en dessous du prix actuel.