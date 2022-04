Prédiction des prix des crypto-monnaies : Crypto.com, Ethereum et Solana – American Wrap 04 avril | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com se consolide avant une évasion majeure

Le prix de Crypto.com a été bloqué dans une fourchette de négociation de plus en plus étroite. En conséquence, la pression monte maintenant pour que les haussiers et les baissiers décident quel mouvement CRO prendra bientôt.

Le prix Ethereum s’ouvre au-dessus des indicateurs importants et est fixé pour un bénéfice lisse de 5%

Le prix de l’Ethereum (ETH) devrait augmenter après l’action des prix du jour au lendemain, en particulier avec la clôture quotidienne au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours dimanche à 3 490,59 $. De même, lundi matin, le prix de l’ETH a également pu ouvrir au-dessus de la MA, ouvrant la voie à un autre rallye d’environ 5 % vers 3 687,17 $. Par la suite, les traders auront atteint le R1 mensuel et seront très proches d’atteindre un nouveau sommet pour 2022.

Le rallye des prix de Solana se poursuit avec un autre gain de 10% sur les cartes

Le prix de Solana (SOL) a effectué une configuration commerciale haussière classique dimanche, l’action des prix rebondissant sur un niveau de pivot historique significatif et le transformant en support. Grâce à cette confirmation, le rallye semble loin d’être terminé, avec 150 $ fixés comme objectif avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours comme plafond à la hausse. Avec le soutien entrant de dimanche, attendez-vous à ce que les traders soient convaincus qu’une percée au-dessus de la SMA de 200 jours pourrait bien être envisagée.