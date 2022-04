Le prix du XLM augmente régulièrement et vise 0,35 $ | Cryptomonnaie

Le prix du XLM grimpe lentement, créant de nouvelles clôtures plus élevées.

Le mouvement lent et persistant vers le haut est un signe de force, limitant les scies sauteuses volatiles.

Un recul majeur est de plus en plus improbable.

Le prix XLM a maintenu une hausse constante, mais s’est installé dans une phase de consolidation. En conséquence, les corps des chandeliers quotidiens ont été principalement contenus entre les zones de valeur de 0,23 $ à 0,24 $.

L’action des prix XLM se clôture dans un retour en petits groupes à 0,35 $

L’action des prix XLM est restée très stable et contrôlée par rapport à ses pairs. L’un des exemples les plus clairs de cette stabilité est la proximité des corps des chandeliers quotidiens avec le Tenkan-Sen. Il y a eu peu d’écarts majeurs par rapport au Tenkan-Sen au cours des trente derniers jours.

Lorsque l’action des prix et le Tenkan-Sen se suivent de près – presque comme s’ils se tenaient la main – c’est un signe de force et non quelque chose contre lequel échanger. Ce comportement au sein du système Ichimoku peut durer pendant une période prolongée avant qu’un mouvement majeur ne mette le prix hors d’équilibre avec le Tenkan-Sen. Cela pourrait bientôt changer.

Un signe d’avertissement important qu’un rallye significatif est sur le point de commencer peut être observé entre l’indice composite et l’indice de force relative. L’indice de force relative a une série de creux plus élevés, tandis que l’indice composite a des creux plus bas. Cet écart est connu sous le nom de divergence haussière cachée – une alerte qu’une phase d’expansion haussière est sur le point de commencer.

Graphique journalier XLM/USD Ichimoku Kinko Hyo

Une autre condition haussière imminente est la clôture de Chikou Span au-dessus du nuage Ichimoku. C’est souvent un déclencheur majeur de tendances haussières prolongées – et le prix XLM, plus que de nombreuses autres crypto-monnaies majeures, peut-être l’un des plus performants de la prochaine phase haussière. Pourquoi?

N’oubliez pas : alors que la majeure partie du marché de la crypto-monnaie a atteint de nouveaux sommets historiques, le prix XLM n’a pas atteint de nouveau sommet historique depuis janvier 2018.