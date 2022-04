Le rallye des prix de Solana se poursuit avec un autre gain de 10% sur les cartes | Cryptomonnaie

Le prix Solana effectue dimanche une entrée longue classique pour les traders.

Le prix du SOL ouvre plus haut pendant ASIA PAC, devrait se redresser vers 150 $.

Attendez-vous à voir plus de traders rejoindre le rallye du prix SOL à mesure que le commerce est soutenu.

Le prix de Solana (SOL) a effectué une configuration commerciale haussière classique dimanche, l’action des prix rebondissant sur un niveau de pivot historique significatif et le transformant en support. Grâce à cette confirmation, le rallye semble loin d’être terminé, avec 150 $ fixés comme objectif avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours comme plafond à la hausse. Avec le soutien entrant de dimanche, attendez-vous à ce que les traders soient convaincus qu’une percée au-dessus de la SMA de 200 jours pourrait bien être envisagée.

Le prix de Solana signale un rallye continu vers au moins 150 $

Le prix de Solana a entraîné une configuration de négociation de manuels au cours du week-end avec un prix SOL atteignant 130,70 $ vendredi et se consolidant au-dessus samedi. Dimanche, il a testé le niveau de support avec une bougie haussière ultérieure aboutissant à la clôture de dimanche. À la suite de cette action, le prix de Solana a fourni une carte de visite haussière aux marchés, amenant les investisseurs à ignorer l’indice de force relative (RSI) qui se négocie en surachat. Attendez-vous à voir le rallye se poursuivre dans l’environnement actuel, car les haussiers auront jeté leur dévolu sur 150 $.

Le prix SOL est donc pour au moins un autre gain de 10% avec seulement le R1 mensuel à 142,67 $ comme dealbreaker. Alors que les traders ont tenté de pousser le prix au-dessus de là samedi mais ont échoué, il sera essentiel de répéter une configuration commerciale similaire avant de toucher 150 $. Attendez-vous à ce que le prix du SOL dépasse 142,67 $, fermez au-dessus, recherchez un test de support dans les prochains jours avant de rebondir et revenez au sud vers le SMA de 200 jours pour un test avant d’essayer d’imprimer de nouveaux sommets en s’étirant à 160 $. .

Graphique journalier SOL/USD

Comme déjà mentionné ci-dessus, les investisseurs ignorent le signal d’alarme donné par le RSI qui se négocie sévèrement en surachat. Si le sentiment s’effondre instantanément, attendez-vous à ce que des ordres de vente massifs submergent le marché et poussent le prix de manière agressive contre 130,70 $. Avec la montée de la pression et le RSI en surachat, les haussiers voudront sortir et enregistrer rapidement des bénéfices, ce qui ne fera qu’ajouter plus de pression à la baisse et déclenchera peut-être un retour en piqué vers 120 $. Autour de là, le prix du SOL sera claqué contre la ligne de tendance ascendante verte et même une éventuelle fausse cassure avec de nouveaux investisseurs ramassant les morceaux pour un retour plus tard cette semaine vers un rallye.