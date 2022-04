Le prix TRON entre dans une tendance haussière avec une émission nette négative après que 6,7 millions de TRX aient été brûlés du jour au lendemain | Cryptomonnaie

L’émission de Tron est devenue négative le 3 avril 2022, alors que 6 708 836 TRX ont été brûlés et que le ratio de production nette est tombé en dessous de zéro.

Alors que l’altcoin poursuit sa tendance haussière, le prix de Tron a enregistré des gains de 16 % au cours des deux dernières semaines.

Les émissions négatives nettes ont alimenté un discours haussier parmi les investisseurs de Tron.

Le prix de Tron a récemment subi une baisse avant que l’altcoin ne commence sa reprise. L’altcoin a enregistré des gains à deux chiffres, effaçant les pertes d’avant et grimpant plus haut.

Le prix de Tron prêt à exploser en réponse à une pénurie d’approvisionnement

Le prix de Tron est sur la bonne voie pour reprendre sa tendance à la hausse alors que l’émission nette de l’altcoin devient négative. Le 3 avril 2022, un total de 6 708 836 TRX ont été brûlés. L’émission nette de Tron est devenue négative, alimentant un discours haussier parmi les investisseurs.

En règle générale, une émission nette négative indique une diminution de l’offre qui entraîne une pénurie. Le prix de l’altcoin pourrait amorcer une tendance haussière en réponse à la baisse de l’offre de Tron.

La valeur totale verrouillée sur Tron a dépassé 57,8 milliards de dollars et continue sa montée. Alors que les projets sur le réseau Tron continuent de se développer, ils contribuent à l’augmentation de la valeur totale verrouillée sur la blockchain.

Binance a récemment annoncé la cotation de Tron sur sa bourse américaine. La cotation a alimenté l’adoption de Tron et augmenté la demande d’altcoin parmi les investisseurs. Le pic d’activité en chaîne de Tron peut être attribué à la cotation des principaux échanges de crypto-monnaie, à la demande des investisseurs et aux nouveaux partenariats dans le réseau.

Les analystes ont évalué la tendance des prix de Tron et l’activité du réseau ; ils ont observé une augmentation du nombre d’investisseurs et de gestionnaires de portefeuille de type buy and hold. La demande de Tron augmente de la part des investisseurs particuliers et institutionnels.

Le prix de l’altcoin est supérieur à la moyenne mobile simple sur 100 jours, proche de son plus haut sur 52 semaines.