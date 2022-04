Le prix Ethereum s’ouvre au-dessus des indicateurs importants et est fixé pour un bénéfice lisse de 5% | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum a pu clôturer au-dessus du SMA de 200 jours dimanche soir.

Le prix des ETH a ouvert au-dessus du même indicateur technique lundi matin.

Attendez-vous à voir une autre hausse plus élevée aujourd’hui vers 3 687,17 $.

Le prix de l’Ethereum (ETH) devrait augmenter après l’action des prix du jour au lendemain, en particulier avec la clôture quotidienne au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours dimanche à 3 490,59 $. De même, lundi matin, le prix de l’ETH a également pu ouvrir au-dessus de la MA, ouvrant la voie à un autre rallye d’environ 5 % vers 3 687,17 $. Par la suite, les traders auront atteint le R1 mensuel et seront très proches d’atteindre un nouveau sommet pour 2022.

L’ETH est sur le point d’enregistrer de nouveaux sommets pour l’année si les traders dépassent

Le prix de l’Ethereum pourrait être un régal cette semaine après que les traders ont ouvert une action sur les prix au-dessus du SMA de 200 jours, qui a suspendu le prix de l’ETH comme un plafond très baissier. Depuis le rejet du 07 janvier, les traders n’ont pas pu s’approcher de son voisinage pour un test ou une pause au-dessus, les prix d’Ethereum étant modérés à la baisse. Avec le changement de décor, cependant, il semble que les traders soient sur le point de faire grimper les prix de quelques dollars.

Le prix des ETH verra les acheteurs viser 3 687,17 $, ce qui se traduirait par un bénéfice de 5% pour les traders qui n’ont rejoint le rallye que récemment. Cet objectif coïncide avec un niveau de résistance R1 historique et mensuel à la hausse. Dans le cas où les haussiers sont capables de dépasser la zone, attendez-vous à voir éventuellement 3 800 $ et même 4 000 $ sur les cartes vers la fin de la semaine si les marchés peuvent maintenir l’élan du risque jusqu’au week-end.

Graphique journalier ETH/USD

Le risque à la baisse vient du fait que l’indice de force relative (RSI) se négocie en surachat, ce qui indique aux investisseurs et aux haussiers qu’il n’y a plus de bénéfices à réserver. Avec ce signal haussier, attendez-vous à ce que les haussiers prennent plus de bénéfices et peut-être même clôturent entièrement leurs bénéfices puisque le rallye de la mi-mars détient désormais environ 38% de gains. Avec ce débordement de ventes, attendez-vous à ce que le côté vendeur offre une offre excessive et que le prix baisse vers 3 391,52 $ ou même 3 018,55 $, car les investisseurs voudront attendre à la fois que le RSI revienne à 50 et que le prix du XRP arrive avec une remise intéressante avant d’envisager de s’impliquer à nouveau.