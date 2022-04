L’éther post-fusion sera une obligation liée aux matières premières et pourrait grimper à 10 000 $, selon le fondateur de Bitmex | Cryptomonnaie

Arthur Hayes, le fondateur du crypto spot et de l’échange de produits dérivés BitMEX, voit l’éther, le jeton alimentant la blockchain d’Ethereum, dessiner un prix à cinq chiffres d’ici la fin de l’année.

« Lorsque la poussière retombera à la fin de l’année, je pense que l’ETH se négociera au nord de 10 000 dollars », a déclaré Hayes dans un article de blog intitulé « Five Ducking Digits » publié vendredi. La crypto-monnaie post-fusion aura les caractéristiques d’une obligation liée aux matières premières et aura un rendement intrinsèque, a-t-il déclaré.

Les chercheurs s’attendent à ce que la fusion imminente d’Ethereum entre le réseau principal et le système de preuve de participation de la chaîne de balises se produise d’ici la fin juin. Le mois dernier, les développeurs ont lancé avec succès le testnet. Une fois la transition vers la preuve de participation terminée, les utilisateurs pourront mettre de côté – ou miser – des pièces dans un portefeuille de crypto-monnaie pour prendre en charge les opérations du réseau en échange de pièces nouvellement frappées.

En d’autres termes, l’éther jalonné devient un actif générateur de revenus, similaire à un titre à revenu fixe tel qu’une obligation d’État. L’éther non jalonné aurait peut-être encore la fonction de marchandise. Le gaz est la redevance ou la valeur de tarification requise pour mener à bien une transaction ou exécuter un contrat sur la plate-forme blockchain Ethereum et son prix est en éther.

« La fusion ETH 2.0 qui devrait avoir lieu plus tard cette année transformera complètement Ethereum en une blockchain validée Proof of Stake (POS) », a déclaré Hayes. « Les récompenses natives émises aux validateurs sous la forme d’émissions basées sur l’ETH et de frais de réseau pour le jalonnement d’ETH dans les nœuds de validation font de l’ETH une obligation. »

Une entité doit avoir au moins 32 ETH pour devenir un validateur complet. Selon les experts du secteur, les rendements annualisés du jalonnement d’éther devraient se situer entre 10% et 15%, ce qui implique des rendements positifs une fois ajustés à l’inflation américaine.

Selon Hayes, la classification de l’éther en tant qu’obligation pourrait amener les gestionnaires de fonds à s’exposer à la deuxième plus grande crypto-monnaie. « Si nous pouvons convaincre les fiduciaires que la classification de l’ETH est une obligation plutôt qu’une monnaie, alors un tout nouvel ensemble de clowns fiduciaires peut être préparé mentalement pour être affecté à l’écosystème », a noté Hayes, ajoutant que les fiduciaires peuvent faire un commerce de portage. une fois que l’ETH repose dans un panier d’obligations.

Un carry trade est une stratégie d’emprunt à faible taux d’intérêt et d’investissement dans un actif qui offre un taux de rendement plus élevé. Le trader profite de l’écart entre les taux d’intérêt.

Selon Hayes, les fiduciaires peuvent emprunter des dollars américains à des taux équivalents aux rendements du Trésor pour acheter 32 ETH, qui seront jalonnés. L’ensemble de la courbe de rendement du Trésor est inférieure à 2,5 %, selon les données fournies par la plate-forme graphique TradingView, ce qui signifie que le coût d’obtention de dollars est nettement inférieur aux rendements de jalonnement prévus.

(Arthur Hayes)

Le risque est une baisse potentielle du prix en dollars de l’éther. Cela ressemble à celui associé aux obligations en monnaie locale – où la monnaie nationale de l’émetteur et la monnaie empruntée sont identiques.

Cependant, selon Hayes, pour que les investisseurs perdent de l’argent sur une obligation en monnaie locale à cinq ans, le prix du jeton devrait baisser de près de 30 %, en supposant un rendement de 11,5 % – la limite supérieure des estimations du chercheur Justin Drake. De plus, les investisseurs peuvent vendre un contrat à terme ETH/USD d’un an pour couvrir le risque de baisse. « Le courtier m’a cité une prime de marché intermédiaire de +6,90%. Cela signifie que pour couvrir mon obligation ETH en devise locale, je REÇOIS en fait un revenu », a écrit Hayes.

« Je vends l’ETH/USD à terme avec une prime par rapport au spot. Il s’agit d’un carry trade positif. Il y a très peu de transactions dans lesquelles vous obtenez un rendement plus élevé en investissant dans des obligations en devises étrangères, et le fait de se couvrir dans votre devise d’origine rapporte réellement. votre argent », a-t-il dit.

Hayes a également fait valoir que davantage d’institutions pourraient adopter l’éther après la fusion, car le mécanisme de preuve de participation est considéré comme plus respectueux de l’environnement que le mécanisme de preuve de travail soi-disant énergivore.

« Ce fait [ETH’s post-merge bond-like appeal]associé au label conforme à l’ESG d’ETH 2.0 (un autre signe d’ossification intellectuelle) et à des mesures de protocole plus attrayantes que le cadre des « tueurs d’Ethereum » de couche 1 (L1) rend l’ETH extrêmement sous-évalué sur une base relative par rapport à Bitcoin, fiat et autres concurrents L1″, a déclaré Hayes, ajoutant que MicroStrategy devrait émettre une dette et acheter de l’éther au lieu de bitcoin.

Le marché des options d’Ether a connu une activité accrue dans les options d’achat d’exercice plus élevées à la suite des prédictions haussières de Hayes. Selon Patrick Chu, directeur des ventes institutionnelles et de la négociation sur la plate-forme technologique de gré à gré Paradigm, environ 7 000 contrats d’options d’achat à 10 000 $ ether à expiration en décembre ont changé de mains au cours du week-end.

Une option d’achat donne à l’acheteur le droit mais non l’obligation d’acheter l’actif sous-jacent à un prix prédéterminé au plus tard à une date précise. Un acheteur d’appel est implicitement haussier sur le marché.

Ether s’échangeait pour la dernière fois à près de 3 480 $, en baisse de 1 % sur la journée, selon les données de CoinDesk.