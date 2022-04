Pourquoi la consolidation des prix Dogecoin peut entraîner un rallye explosif | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin reste stable au-dessus de la zone de demande de 0,127 $ à 0,137 $, laissant présager des gains.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que DOGE déclenche une ascension de 35 % à 0,194 $.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,127 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière.

Le prix du Dogecoin montre des signes de hausse car il se maintient au-dessus d’un niveau de support crucial. Ce mouvement latéral est susceptible d’entraîner une accélération exponentielle qui brise les obstacles immédiats.

Le prix Dogecoin se prépare à une cassure

Le prix du Dogecoin a augmenté de 40 % entre le 13 et le 28 mars et a atteint un sommet à 0,153 $. Ce mouvement explosif a créé un tremplin, c’est-à-dire une zone de demande, qui a contribué à prolonger la tendance haussière. Cette zone de support s’étend de 0,127 $ à 0,137 $ et DOGE la survole actuellement. Une nouvelle consolidation au-dessus de cette fourchette sera essentielle pour déclencher un mouvement haussier.

Dans un tel cas, les barrières de résistance hebdomadaires à 0,163 $ et 0,194 $ seront les premiers blocages. La suppression de ces obstacles ouvrira la voie aux teneurs de marché pour pousser la pièce meme au-dessus de 0,194 $ pour collecter la liquidité d’arrêt d’achat ci-dessus. Ce développement signalera une formation supérieure locale et est probablement là où la hausse sera plafonnée pour le prix Dogecoin.

Au total, cette montée en flèche constituerait un gain de 50 % par rapport à la position actuelle à 0,144 $. Les acteurs du marché sont susceptibles de commencer à enregistrer des bénéfices ici, entraînant un retracement.

Graphique DOGE/USDT sur 1 jour

Indépendamment des perspectives haussières du prix Dogecoin d’un point de vue technique, un crash soudain de Bitcoin pourrait se traduire par DOGE sans aucun refoulement. Dans un tel cas, un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,127 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière du prix du Dogecoin. Cette évolution pourrait entraîner une nouvelle baisse du DOGE au niveau de support de 0,109 $.