Les crypto-monnaies peuvent-elles être la nouvelle valeur refuge ? | Cryptomonnaie

Le président russe Vladimir Poutine a fixé au 31 mars la date limite pour les pays qui ont déjà imposé des sanctions à la Russie une demande de changement de leur monnaie en roubles lorsqu’ils lui achètent du gaz russe. Cette date est passée et alors que les ministres de l’énergie des pays occidentaux ont rejeté la demande, Poutine semble insister. Dans ces circonstances, il est maintenant très probable que nous conduirons à un bouleversement mondial similaire à la crise pétrolière de 1973, qui a maintenu l’inflation à un niveau très élevé et provoqué une récession sans précédent de l’économie mondiale.

La tourmente créée à cette époque a fait de l’or une valeur refuge et a entraîné une hausse impressionnante de son prix, comme on peut le voir dans le graphique ci-dessous.

Existe-t-il aujourd’hui de tels produits où, si nous entrons vraiment dans une période de grands bouleversements et de récession, ils pourraient en bénéficier et évoluer de manière tout aussi impressionnante que l’or des années 1970 ?

Ces produits pourraient être des crypto-monnaies, dont nous observons qu’elles évoluent de manière impressionnante ces derniers temps avec des rendements significatifs, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies dépassant désormais 2,2 billions de dollars. La raison de cette hausse peut être dans les caractéristiques des crypto-monnaies car elles pourraient être un refuge sûr.

En fait, l’invasion de l’Ukraine et les sanctions financières qui ont suivi, avec le gel de l’argent et les saisies fondées sur la nationalité des individus ainsi que sur la nationalité des réserves de change d’une grande banque centrale, ont montré une caractéristique clé des crypto-monnaies comme un havre de paix. Celui de leur forme globalisée qui n’est sous le contrôle d’aucun gouvernement. Ainsi que la caractéristique qu’ils peuvent être transportés directement n’importe où dans le monde, sans que personne ne puisse les arrêter.

Peut-être qu’aujourd’hui, l’importance pour les personnes de posséder un actif qui n’est sous le contrôle d’aucun gouvernement est une incitation significative à le posséder. Le fait est que les gens se sentent plus à l’aise lorsqu’ils ont une alternative, même s’ils n’ont pas l’intention de l’utiliser.

Dans un monde où même les réserves de change d’une grande banque centrale peuvent être gelées, une certaine diversification de la répartition des richesses et la recherche de valeurs refuges sont probablement nécessaires. Surtout pour les citoyens et les pays qui ne sont pas dans une alliance avec l’Occident, qui voudront très probablement diversifier leurs réserves de change au-delà du dollar et de l’euro.

Ainsi, il semble que les actifs invulnérables aux institutions qui voudront les tracer suscitent un grand intérêt. Par exemple, on peut avoir des crypto-monnaies, sans problème, où que l’on soit, quelle que soit sa nationalité. Sans frais de stockage, disponible immédiatement et déplaçable partout dans le monde.

Et cela ne concerne pas seulement les gens de l’Est mais aussi les gens de l’Ouest qui commencent à s’inquiéter que la rivalité entre l’Ouest et l’Est s’intensifie au point que les gouvernements, invoquant des raisons d’intérêt national, risquent d’affecter négativement leurs actifs. Les citoyens se souviendront probablement de la crise financière de 2008, qui s’est transformée en crise bancaire et a conduit à des contrôles des capitaux, voire à un « haircut » des dépôts dans les États membres de la zone euro, prouvant qu’aucun scénario n’est à exclure.

Tout ce qui précède est susceptible de stimuler l’intérêt pour le marché des crypto-monnaies en tant que refuge sûr pour la couverture et la diversification. Si tel est le cas, nous sommes probablement au début d’un nouveau cycle haussier pour les crypto-monnaies tant qu’elles n’ébranleront pas fondamentalement le système monétaire existant, car alors les avantages mentionnés ci-dessus deviendront leur talon d’Achille.