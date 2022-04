Le géant australien des dépanneurs acceptera la crypto dans 170 points de vente | Cryptomonnaie

Le géant des dépanneurs et des stations-service On The Run (OTR) acceptera bientôt les paiements cryptomonnaies dans ses 170 points de vente en Australie-Méridionale et à Victoria. Cette décision permettra aux clients de payer de l’essence, des collations et même un pied de métro dans plus de 30 crypto-monnaies.

La société mère d’OTR, Peregrine Corporation, l’une des plus grandes sociétés privées d’Australie-Méridionale, acceptera également la cryptomonnaie dans ses magasins Subway, Porto et Smokemart. Une fois le système finalisé en juillet, il deviendra la plus grande entreprise du pays à accepter les paiements cryptomonnaies en magasin.

La société travaille avec Crypto.com, une bourse basée à Singapour, pour mettre en œuvre son service Pay Merchant en tant que couche de règlement des paiements. Datamesh, un fournisseur de systèmes de paiement basé à Sydney, déploiera des terminaux de point de vente permettant aux acheteurs de payer via l’application Crypto.com avec leurs avoirs en crypto-monnaie.

Yasser Shahin, président exécutif de Peregrines, a déclaré que l’acceptation des paiements cryptomonnaies était une opportunité de sauter à bord avec la croissance des crypto-monnaies, ajoutant :

« La croissance et l’acceptation généralisée de l’adoption de la crypto-monnaie en Australie et dans le reste du monde ont été phénoménales et nous ont offert une opportunité claire de tirer parti de l’élan de cet espace en croissance rapide au profit de nos clients. »

Une enquête de Crypto.com publiée en février a révélé que seuls 4 % des commerçants interrogés dans le monde acceptaient déjà les crypto-monnaies comme moyen de paiement, bien que près de 60 % des commerçants souhaitaient accepter des paiements au cours de l’année prochaine.

En comparaison, environ 40 % des clients dans le monde paient déjà en utilisant la cryptomonnaie, et les 60 % restants ont déclaré qu’ils souhaitaient payer avec la cryptomonnaie dans les 12 prochains mois.

Parmi les secteurs industriels les plus disposés à adopter les crypto-monnaies, les détaillants et les épiciers sont liés aux fournisseurs de produits de luxe, avec 80 % dans chaque catégorie enthousiastes à l’idée d’accepter les paiements cryptomonnaies.

L’utilisation de la crypto-monnaie en Australie devenant de plus en plus répandue, le gouvernement australien cherche à réglementer et à gérer son utilisation. En mars, le sénateur Andrew Bragg a annoncé la loi sur les services numériques (DSA), une proposition législative visant à réformer les licences de marché, la garde et les taxes, déclarant qu’il souhaitait voir l’Australie devenir un « centre de cryptomonnaie » et que le pays était « ouvert aux affaires ». ”.