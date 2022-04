Les détenteurs de Cardano devraient-ils se préparer à une autre reprise ou à une forte correction | Cryptomonnaie

Le prix Cardano et ses détenteurs sont dans le pétrin alors que ADA se négocie autour de 1,20 $.

Le briseur de 1,22 $ à 1,35 $ est un obstacle important qui empêche la marche des traders vers 1,60 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 1 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Cardano montre un ralentissement de l’élan après une montée rapide d’un niveau psychologique. Cette décision fait face à un blocus massif qui pourrait faire ou défaire la tendance haussière de l’ADA.

Prix ​​Cardano au point d’inflexion

L’action des prix de Cardano du 19 février au 23 mars a créé une vallée en forme de V connue sous le nom d' »Adam ». Ce mouvement a été suivi d’une formation à fond arrondi appelée « Eve ». La formation d’Adam et Eve est un schéma d’inversion du fond qui prévoit une reprise de 25 %, déterminée en mesurant la profondeur de la vallée et en l’ajoutant au point de rupture à 1 $.

Sur la base des méthodes de prédiction théoriques, l’objectif de l’ADA est de 1,26 $. Après sa cassure le 23 mars, le prix de Cardano a rapidement augmenté de 23 % mais n’a pas réussi à atteindre sa destination. Ce manque d’élan était dû à la cassure baissière formée le 13 janvier. Cette zone s’étend de 1,22 $ à 1,35 $ et constitue un obstacle majeur sur le chemin des traders.

La suppression de ce blocus permettra au prix de Cardano d’atteindre son objectif Adam and Even à 1,26 $ et de déclencher un rallye à 1,60 $. Au total, ce mouvement constituerait une hausse de 35 % par rapport à la position actuelle à 1,17 $.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient ce mouvement du prix de Cardano à 1,60 $. Cet indice montre que les haussiers sont déjà aux prises avec un obstacle majeur à 1,17 $.

La compensation de cette zone ouvre la voie à ADA jusqu’à 1,56 $, où environ 583 000 adresses qui ont acheté 6,18 milliards d’ADA sont «hors de l’argent». Par conséquent, un déplacement dans ce domaine pourrait déclencher une augmentation de la pression de vente de la part des acteurs du marché qui tentent d’atteindre le seuil de rentabilité. Par conséquent, la hausse du prix de Cardano est plafonnée autour de cette fourchette qui s’étend de 1,43 $ à 1,70 $.

ADA GOM

Alors que les données techniques indiquent une route difficile à suivre pour le prix de Cardano, les investisseurs doivent être préparés à un mouvement dans les deux sens.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 1 $ invalidera la thèse haussière du prix de Cardano et mettra fin à la configuration d’Adam et Eve. Ce développement pourrait également ouvrir la voie aux baissiers pour faire chuter l’ADA à 0,85 $.