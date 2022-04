Ethereum est-il vraiment la meilleure blockchain pour former un DAO ? | Cryptomonnaie

La domination d’Ethereum en tant que blockchain de choix pour les DAO reste forte, mais il existe des arguments en faveur d’autres chaînes qui pourraient être mieux adaptées.

La communauté crypto et l’industrie ont choisi Ethereum comme chaîne de choix pour la plupart des applications décentralisées basées sur la blockchain, mais d’autres chaînes peuvent être mieux adaptées pour gérer la charge de travail des organisations autonomes décentralisées (DAO).

Les avantages techniques et les transactions moins chères ne sont pas encore devenus un facteur d’attraction majeur des chaînes de machines virtuelles Ethereum (EVM). La compatibilité EVM permet à un réseau d’utiliser les fonctionnalités de sécurité d’Ethereum.

Ethereum (ETH) et ses chaînes compatibles ont un net avantage en nombre de DAO par rapport à tout autre. Ils hébergent plus de 4 200 DAO et protocoles nécessitant des participants à la gouvernance selon les données de la plateforme de vote blockchain Snapshot.

Comparativement, l’écosystème Solana (SOL) n’en a que 140, Cardano a 10 DAO selon le tracker d’écosystème Cardano Cube, et Polkadot (DOT) Substrate dit qu’il n’en a que huit. Cela ne veut pas dire que parmi les 10 premiers DAO en nombre de décisions prises au cours des sept derniers jours, le tracker DAO DeepDAO montre que trois sont basés sur Solana.

L’avance d’Ethereum sur le reste peut être due à des raisons simples mais pratiques, selon Eyal Eithcowich, PDG du tracker DAO DeepDAO, dans des réponses par e-mail à Cointelegraph. Il attribue la domination d’Ethereum au fait qu’il s’agit de « la chaîne où le mouvement DAO a commencé ».

Plus important encore, (Ethereum) est l’écosystème le plus mature en termes d’outils pour démarrer et gérer toutes les facettes des DAO, principalement financières mais pas seulement. Cela peut changer à mesure que d’autres chaînes gagnent en popularité.

D’un autre côté, il a souligné les frais d’essence élevés comme une lacune d’Ethereum. Il a ajouté que Solana permet aux DAO d’effectuer des transactions rapides et bon marché, « Mais, encore une fois, les fonctionnalités et les outils de support de l’écosystème sont moins robustes. »

De plus, Solana est devenue vulnérable aux pannes de réseau peu fréquentes.

La co-fondatrice du jeu de jetons non fongibles (NFT) sur le réseau Alien Worlds basé sur EOSIO, Saro McKenna, a déclaré à Cointelegraph la semaine dernière qu’elle pensait qu’EOSIO (EOS) était meilleur pour la construction de DAO.

À son avis, Ethereum est trop cher à des fins de vote et a été conçu pour être une «chaîne de blocs à usage général» pour gérer un certain nombre de tâches différentes. Cela contraste avec EOSIO, qui, selon McKenna, « a été en partie conçu pour les DAO ».

La base de code EOSIO est extrêmement puissante, permettant des autorisations multisig en couches et des mécanismes d’élection de collection dynamiques qui sont essentiels au bon fonctionnement des DAO.

Les frais de gaz sont depuis longtemps un problème pour les utilisateurs d’Ethereum, mais en mars, les frais étaient à leur plus bas niveau depuis août dernier.

Cependant, le PDG de la société de conseil en blockchain Koinos, Andrew Levine, avait critiqué EOSIO, ce qui pourrait expliquer pourquoi il est en deçà du taux d’adoption d’Ethereum. En février, il a écrit que même si les transactions EOS sont pratiquement sans frais, il y a des frais de création de compte. De plus, détenir des pièces sur un compte est assez compliqué par rapport à Ethereum :