Les « finfluenceurs » crypto australiens sont confrontés à de nouvelles restrictions légales strictes | Cryptomonnaie

Le régulateur australien des valeurs mobilières prend position contre les influenceurs financiers qui, selon eux, embrouillent le grand public avec des informations erronées sur la cryptomonnaie.

De nouveaux avertissements de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) sur la conduite appropriée des influenceurs financiers pourraient avoir un impact dramatique sur l’industrie locale de la cryptomonnaie.

La récente fiche d’information de l’ASIC décrit les pièges dans lesquels les influenceurs et les entreprises qui les embauchent pourraient tomber tout en faisant, sciemment ou non, la promotion de produits financiers. Les sanctions pour non-respect des avertissements de l’ASIC pourraient entraîner des millions de dollars d’amendes pour les entreprises et jusqu’à cinq ans de prison pour les particuliers.

Bien qu’il ne mentionne pas spécifiquement les influenceurs cryptomonnaies, les directives s’appliquent certainement à eux car les services d’investissement en crypto-monnaie sont considérés comme des produits financiers. Aux influenceurs financiers ou « finfluenceurs » qui ne savent pas si leur marque enfreint la loi, l’ASIC écrit « Réfléchissez attentivement à votre contenu et déterminez si vous fournissez des services financiers sans licence ».

Un point de confusion dans les nouvelles règles concerne exactement ce qui constitue une promotion par opposition à une information inoffensive sur les produits financiers. Le blogueur financier de Strong Money Dave Gow a écrit le 29 mars que « Écrire presque n’importe quoi pourrait inciter quelqu’un à investir ou à utiliser n’importe quel produit financier.

L’évaluation de Gow est basée sur la distinction quelque peu nébuleuse que l’ASIC a faite entre les faits objectifs sur un produit financier et la manière dont les influenceurs peuvent les présenter. Il est dit:

Si vous présentez des informations factuelles d’une manière qui suggère que quelqu’un devrait (ou ne devrait pas) investir dans ce produit ou cette catégorie de produits, vous pourriez enfreindre la loi en fournissant des conseils sur les produits financiers sans licence.

Le sénateur libéral australien Andrew Bragg estime qu’il existe une incohérence entre les nouvelles directives de l’ASIC et la manière dont la cryptomonnaie est réglementée dans son pays. Il estime qu’en vertu des lois actuelles, l’industrie de la cryptomonnaie devrait être exemptée de ces nouvelles restrictions. Il a déclaré à Cointelegraph dans un e-mail :

La politique actuelle de l’ASIC applique la loi à la cryptomonnaie dans la mesure où les actifs numériques relèvent de la définition d’un produit financier. La crypto n’est actuellement pas réglementée et n’est pas un produit financier… Je pense que nous pouvons faire plus.

Le sénateur Bragg est un partisan de réglementations cryptomonnaies plus claires et a récemment présenté une nouvelle proposition ambitieuse concernant les organisations autonomes décentralisées (DAO) lors de la Blockchain Week australienne le mois dernier.

En tant que personne qui peut maintenant être considérée comme un finfluenceur sans licence, Gow s’oppose aux restrictions sur ce qu’ils ne peuvent pas faire maintenant, c’est-à-dire faire toute sorte de recommandation. Il a ajouté que la règle limite les influenceurs à simplement « répéter ce que vous pouvez lire ailleurs » et nuit à la base de connaissances des investisseurs. Il a déclaré: « Comment cela vous aide-t-il à traverser la mer d’informations et de bêtises? »

Modifier l’ancien contenu / minimiser les discussions sur l’investissement / ne mentionner aucun produit financier, fonds, etc. Certains peuvent choisir de fermer boutique, j’en connais un qui l’est, tandis que d’autres continueront probablement pour le plaisir dans une capacité limitée. Triste situation pour la liberté d’expression. —Dave Gow | Strong Money Australie (@strongmoneyaus) 2 avril 2022

Dans le cadre de la loi australienne sur les sociétés, les influenceurs individuels doivent se méfier de la façon dont ils font la promotion des produits financiers, tandis que les entreprises doivent également surveiller de près leurs influenceurs embauchés pour s’assurer qu’aucune règle n’est enfreinte. La commission propose plusieurs études de cas qui fournissent un contexte qui pourrait aider à déterminer si un individu ou une entreprise fait la promotion de services financiers.