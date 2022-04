First Mover Asia : l’abandon de la bourse de détail de la banque DBS porte un petit coup à OSL | Cryptomonnaie

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin et d’autres cryptos majeurs ont chuté tôt au cours du week-end mais ont regagné du terrain et ont augmenté tard dimanche.

Insights: La décision de DBS Bank d’abandonner ses plans de cryptomonnaie de détail n’a pas affecté le cours de l’action de la société mère d’OSL, BC Technology Group, et il est peu probable qu’elle ait un impact important sur l’industrie de la cryptomonnaie à Singapour.

Point de vue du technicien : les signaux d’élan à la hausse de BTC restent intacts.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 46 702$ +1,2%

Éther (ETH) : 3 544 $ + 2,1 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Dogecoin DOGE +5,6% Monnaie Ordinateur Internet PCI +5,4% L’informatique Filecoin FIL +4,9% L’informatique

Les meilleurs perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Marchés

S&P 500 : 4 545 -0,3 %

DJIA : 34 818 +0,4%

Nasdaq : 14 261 -0,2 %

Or : 1 925 $ + 0,2

Bitcoin, l’éther se lève tard

Bitcoin a commencé le week-end tranquillement, mais dimanche soir, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière avait dépassé 47 300 $ à un moment donné, soit un gain de 2,6 % par rapport à 24 heures plus tôt. BTC, qui était tombé en dessous de 46 000 $ tôt samedi, se négociait plus récemment à environ 46 700 $.

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, a suivi un schéma similaire plongeant puis regagnant du terrain pour dépasser le niveau de 3 550 $, en hausse d’environ 3 % sur la même période.

Les principaux altcoins étaient mélangés, certains en hausse et d’autres en légère baisse. La pièce Meme DOGE a augmenté d’environ 5% à au moins une occasion par rapport à 24 heures plus tôt. DOGE alternative SHIB a augmenté plus modestement. Solana et Cardano ont récemment augmenté respectivement de 3% et 2%. Le jeton Luna de Terra était d’environ 2 %.

Le trading était hors des niveaux plus élevés plus tôt dans la semaine, comme c’est souvent le cas le week-end.

La poussée de fin de semaine de Crypto s’est légèrement écartée de la performance des principaux marchés boursiers vendredi, qui n’a guère fait plus que tenir le terrain par rapport à la veille. Le Nasdaq, riche en technologies, et le S&P 500 ont légèrement chuté, les investisseurs semblant vouloir que la Réserve fédérale américaine et les autres banques centrales du monde entier poursuivent des politiques monétaires plus bellicistes.

Les faibles taux d’intérêt et les mesures de relance de la banque centrale qui peuvent secouer une économie d’un sommeil entraînent une hausse des prix des actifs. Mais lorsque l’inflation augmente et que l’économie surchauffe, les banques centrales annulent ces politiques accommodantes, ce qui entraîne généralement une plus grande volatilité des marchés.

Pendant ce temps, l’environnement macroéconomique est resté aussi instable qu’il l’a été depuis que la Russie a envahi l’Ukraine il y a cinq semaines. Après la publication d’images d’horribles victimes civiles à Bucha, une ville proche de Kiev, la capitale ukrainienne, la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a déclaré dans une interview télévisée que l’Union européenne devrait envisager d’arrêter les importations de gaz russe.

Les pays du bloc de l’UE ont résisté à cette action, craignant que cela n’envoie leurs économies en récession. Le pétrole brut Brent, une mesure largement surveillée des prix de l’énergie, se négociait à 102 dollars le baril, une augmentation massive depuis le début de l’année.

Pourtant, le rallye crypto à la fin du mois dernier n’est peut-être pas terminé, a déclaré Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds BitBull Capital.

« La consolidation de Bitcon au-dessus de 46 000 $ sera la clé d’une poursuite haussière vers le cap des 50 000 $ », a déclaré DiPasquale, frappant une note prudemment optimiste. « Bien que nous ayons constaté un rejet d’environ 48 000 $, tant que BTC reste au-dessus de 46 000 $, les traders peuvent espérer un autre mouvement. Si nous perdons ces niveaux dans la nouvelle semaine, un autre test des 40 000 $ bas est le scénario probable. »

Connaissances

L’inversion cryptomonnaie DBS nuit à OSL, mais seulement un peu

La décision volte-face de DBS concernant un échange cryptomonnaie de détail – annulant son projet d’en ouvrir un d’ici la fin de 2022 – nous laisse avec deux questions : est-ce un autre chapitre du resserrement continu de la réglementation cryptomonnaie à Singapour ? Et cela empêchera-t-il OSL, l’échange institutionnel basé à Hong Kong qui fournit à DBS un logiciel d’échange ?

La réponse aux deux est, pas vraiment.

Ce n’est un secret pour personne que les autorités de Singapour ne sont pas fans du trading de crypto au détail. Plus tôt cette année, les régulateurs ont interdit le marketing direct aux consommateurs pour les échanges et ont dit aux opérateurs de crypto ATM d’éteindre leurs machines. Il a également placé DeFiance Capital, l’un des plus grands fonds de cryptomonnaie de la ville-État, sur une liste d’alerte des investisseurs car il était «à tort perçu comme étant autorisé ou réglementé par l’Autorité monétaire de Singapour».

Mais Singapour n’a pas changé de ton sur l’investissement institutionnel dans la cryptomonnaie. Cela a toujours été ce que le pays a souhaité développer en tant que plaque tournante, et non en tant que commerce de détail, ce qui nécessite des réglementations de type nounou pour garantir que les commerçants amateurs tirant parti de leur épargne-retraite ne soient pas rekt lorsque leur position cryptomonnaie est liquidée. Avoir besoin de réglementer avec une main lourde n’est pas ce que veut Singapour.

Si DBS devait réellement lancer un échange cryptomonnaie de détail, cela ne ressemblerait pas à ce que de nombreux commerçants de détail ont l’habitude de voir. Il y aurait une sélection limitée de jetons, et la finance décentralisée (DeFi) serait définitivement hors de question. Bien qu’il y aurait sans aucun doute un élément de commodité en raison de l’intégration avec la banque, il serait difficile d’attirer un volume important car il ne serait pas compétitif avec les principaux échanges en termes de fonctionnalités.

Dans ses récents résultats, la société mère d’OSL, BC Technology Group, a souligné son logiciel en tant que service (licence de son logiciel d’échange à d’autres entités) comme un point de croissance.

La société cite « des frais de service de SaaS de 10,1 millions de dollars HK (1,2 million de dollars US), soit une augmentation de 104,2% d’une année sur l’autre », comme moteur de la croissance de ce trimestre, nommant spécifiquement son partenariat avec DBS comme un moyen d’étendre l’activité au-delà institutionnel seulement et au détail.

Mais par rapport aux revenus du groupe de 352 millions de dollars HK (45 millions de dollars US), ce montant est insignifiant.

« L’exposition institutionnelle et le statut de licence d’OSL éclipsent de loin ce léger négatif », a déclaré Esme Pau, analyste chez Tonghai Securities, à CoinDesk. « Avec [its] cœur de métier au service des investisseurs professionnels. L’OSL est un proxy de l’institutionnalisation des actifs numériques. Dans le schéma plus large des choses, l’augmentation de la clarté de la réglementation est l’orientation future définitive du voyage pour les actifs numériques.

Les investisseurs ne semblaient pas s’en soucier non plus. Même après l’annonce de la nouvelle, l’action a poursuivi sa séquence de victoires d’une semaine sur les marchés de Hong Kong en hausse de 5 %.

Tonghai prédit que la société réalisera des bénéfices à moyen terme compte tenu de la douve concurrentielle dont elle dispose en tant que seule bourse agréée à Hong Kong – un marché beaucoup plus vaste et moins concurrentiel que le jeu de cryptomonnaie de détail de DBS.

L’avis du technicien

Le graphique des prix hebdomadaires du Bitcoin montre le support/résistance, avec MACD en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) a rebondi sur le support à court terme à 44 000 $ alors que l’élan s’améliorait.

La crypto-monnaie a augmenté de 5% au cours de la semaine dernière, bien que la résistance à 48 000 $ et 50 996 $ puisse bloquer le rallye, comme ce qui s’est produit en septembre de l’année dernière.

Cette fois, cependant, les reculs pourraient être brefs, tant que les acheteurs défendent un soutien supérieur à 43 000 $ – 45 000 $. En outre, la perte significative de l’élan à la baisse, selon l’indicateur MACD, au cours des dernières semaines pourrait encourager des achats supplémentaires en cas de baisse des prix.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier approche du territoire neutre après l’apparition d’une lecture de surachat le 28 mars. Cela suggère une pause dans le rallye des prix actuel, qui se produit généralement au début du mois.

Pour l’instant, BTC teste le support autour de son point de cassure précédent à 45 000 $. Les signaux d’épuisement à la hausse, selon les indicateurs DeMARK, ont fourni une configuration opportune d’inversion de la contre-tendance plus tôt cette semaine, bien que la poursuite de ce signal de vente n’ait pas été confirmée. Cela signifie que l’action des prix est actuellement neutre, en attendant une cassure décisive au-dessus ou en dessous de la fourchette de prix de cinq jours.

Événements importants

Conférence digitale Celo Connect avec des porteurs de projets et des investisseurs

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : annonces d’emploi du groupe bancaire australien et néo-zélandais (mars)

22 h HKT/SGT (14 h UTC) : commandes d’usine aux États-Unis (mois du mois de mars)