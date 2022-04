Ce niveau de prix Ethereum empêche l’ETH d’éclater | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum continue d’augmenter successivement au cours du week-end, créant une nouvelle hausse de trois mois samedi.

Les achats en baisse se poursuivent, mais la conviction haussière est testée par rapport au niveau de prix de 3 500 $.

Un recul de 12% est probable si les traders ne clôturent pas au-dessus de 3 500 $.

L’action des prix d’Ethereum est à un point d’inflexion. Tous les regards sont tournés vers Ethereum pour voir comment il réagit au niveau de 3 500 $ cette semaine. Le fait de ne pas clôturer au-dessus pourrait probablement entraîner un retour rapide à 3 000 $ ou même plus bas au niveau de 2 500 $. Mais le succès signifierait probablement que de nouveaux sommets historiques sont à nos portes.

Le prix Ethereum doit casser et clôturer au-dessus de 3 500 $

Le prix d’Ethereum fait face à une zone de résistance difficile à 3 500 $, qui est le niveau empêchant l’ETH de monter. 3 500 $ contient l’expansion 100 % Fibonacci et l’hebdomadaire Kijun-Sen, ce qui donne une zone de résistance exceptionnellement puissante. Cependant, au-dessus de 3 500 $, un ciel grand ouvert et une absence totale de niveaux de résistance Ichimoku sont à venir, avec seulement le retracement de Fibonacci de 161,8 % à 4 550 $ comme niveau final de Fibonacci avant que de nouveaux sommets historiques ne soient atteints.

Du point de vue de l’oscillateur, une poussée au-dessus de 3 500 $ semble inévitable pour le prix Ethereum. L’indice de force relative vient de franchir le premier niveau de survente dans un marché haussier (50) après s’être négocié entre le niveau de survente de 40 et 50 depuis le début de 2022. Les bandes Optex restent dans des conditions neutres et ne montrent aucun surachat ou préoccupations de survente – mais les bandes Optex ne sont remontées que récemment par rapport aux plus bas historiques.

Peut-être que le signal d’avertissement le plus baissier entre le graphique en chandeliers et l’indice composite pourrait être l’un des déclencheurs les plus haussiers : la divergence baissière cachée actuellement présente. La divergence baissière cachée est un avertissement que la hausse actuelle est susceptible de se terminer et que la tendance baissière précédente se poursuivra. Si Ethereum affiche une forte clôture au-dessus de 3 500 $, cela invalidera probablement la divergence haussière cachée, générant un piège baissier majeur pour les vendeurs à découvert.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo ETH/USD

Les risques à la baisse, cependant, sont préoccupants, surtout si les traders ne parviennent pas à pousser le prix d’Ethereum au-dessus de 3 500 $. Il existe plusieurs structures de soutien ci-dessous qui peuvent arrêter toute vente importante. Le groupe le plus proche de zones de support dans la zone de valeur de 3 000 $ où existent le retracement de Fibonacci de 50 %, le Tenkan-Sen hebdomadaire, le point de contrôle du volume de 2022 et le courant d’expansion de Fibonacci antérieur de 61,8 %.

Cependant, en dessous de 3 000 $, le prochain niveau de support majeur n’apparaît qu’au bas du nuage Ichimoku (Senkou Span B) à 2 370 $.