Le prix XRP présente une opportunité d’achat avant que Ripple n’atteigne 1 $ | Cryptomonnaie

Le prix XRP continue de se consolider dans la zone de valeur de 0,80 $ à 0,85 $.

Un nouveau creux plus élevé et une divergence haussière indiquent une hausse imminente.

Les risques à la baisse subsistent, mais leur ampleur est limitée.

Le prix du XRP ne s’est pas encore remis de la forte pression de vente qui s’est produite jeudi. Pourtant, il a été en mesure d’empêcher une clôture quotidienne sous le Kijun-Sen, maintenant l’actuelle cassure haussière idéale d’Ichimoku.

Le prix XRP doit clôturer à ou au-dessus de 0,85 $ avant de continuer à augmenter

L’action des prix XRP a été bloquée entre le Tenkan-Sen quotidien à 0,846 $ et le Kijun-Sen à 0,817 $. Les mèches ont tiré au-dessus et en dessous de ces niveaux d’Ichimoku, mais les corps ont été limités à la plage entre le Tenkan-Sen et le Kijun-Sen.

Une clôture à 0,85 $ ou au-dessus placerait le prix du XRP au-dessus du Kijun-Sen et un nœud de volume élevé dans le profil de volume pour les traders. Un pic rapide vers le Kijun-Sen hebdomadaire à 0,95 $ serait le prochain niveau de résistance majeur auquel les traders devront faire face.

Un rendement et une cassure au-dessus de 0,85 $ sont de plus en plus probables, en particulier lors de l’analyse de l’indice composite. Par rapport au creux du 15 mars 2022, le creux actuel de l’indice composite affiche un creux plus bas. Les niveaux de prix XRP, cependant, montrent des plus bas plus élevés. Il s’agit d’une condition connue sous le nom de divergence haussière cachée – un avertissement que la tendance haussière précédente se poursuivra probablement très bientôt.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USD

Les risques de baisse restent préoccupants mais sont probablement limités au sommet du nuage Ichimoku et au point de contrôle du volume entre 0,74 $ et 0,75 $. Le plus grand danger pour les prix haussiers XRP est si Ripple ferme en dessous du nuage Ichimoku à ou en dessous de 0,732 $.