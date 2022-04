Le prix Cardano présente une opportunité d’achat avant que l’ADA n’atteigne 1,33 $ | Cryptomonnaie

Cardano s’est converti en marché haussier sur son graphique point et figure d’inversion de 0,01 $ / 3 cases.

Potentiel de hausse important à venir, même au-delà de l’objectif initial de 1,33 $.

Les risques de baisse pourraient être importants si les haussiers ne parviennent pas à capitaliser sur la structure actuelle.

L’action sur les prix de Cardano a développé deux configurations commerciales possibles pour le côté long et court du marché. La plus probable des deux est l’entrée longue possible, mais l’entrée courte pourrait déclencher une configuration plus dommageable et plus longue.

L’action des prix de Cardano montre deux excellentes opportunités de trading sur le graphique Point and Figure

Le prix Cardano a une opportunité d’entrée longue théorique avec un ordre d’achat stop à 1,19 $, un stop loss à 1,15 $ et un objectif de profit à 1,33 $. La configuration est basée sur la rentrée longtemps après le premier retrait de la conversion en un marché haussier. Samedi, Cardano a récemment franchi la ligne de tendance du marché baissier lorsque ADA est passé à 1,20 $.

ADA/USD $0.01/3-box Reversal Point and Figure Chart

La configuration longue théorique représente une récompense de 3,5: 1 pour le risque. Un stop suiveur à deux cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée. L’idée longue est invalidée si le prix Cardanon passe à 1,13 $ avant l’entrée déclenchée.

Du côté vente de la transaction, la configuration courte hypothétique est une entrée stop vente à 1,08 $, un stop loss à 0,14 $ et un objectif de profit à 0,90 $. Le commerce représente une récompense de 3: 1 pour le risque avec un objectif de profit implicite de 16% à partir de l’entrée. Un stop suiveur à deux cases aiderait à se protéger contre le whipsaw généré si le prix de Cardano approchait à nouveau la zone de valeur de 1,00 $.

ADA/USD $0.02/3-box Reversal Point and Figure Chart

La configuration courte hypothétique pour le prix Cardano est invalidée si la colonne X actuelle revient à 1,24 $.