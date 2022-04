Dogecoin-killer Shiba Inu prêt pour un pic massif de 50% | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu développe une puissante condition d’entrée haussière sur son graphique Point and Figure.

Le modèle de continuation haussier sur le graphique Ichimoku complète l’idée d’entrée Point and Figure.

Risque de baisse limité à venir par rapport aux gains potentiels.

Le prix du Shiba Inu a déclenché un événement qui ne s’est pas déclenché depuis octobre 2021 : une cassure haussière idéale d’Ichimoku. Lorsque la cassure haussière idéale d’Ichimoku est confirmée, les instruments ont souvent des tendances haussières longues et soutenues, ce que SHIBA n’a pas vu depuis cinq mois. Cependant, SHIBA est tombé sous le nuage, et les traders attendent maintenant une autre confirmation pour durer longtemps.

Le prix du Shiba Inu doit clôturer à 0,000027 $ avant de pouvoir cibler 0,000040 $

L’action des prix de Shiba Inu sur le graphique journalier doit clôturer à ou au-dessus de 0,000027 $ pour confirmer une cassure haussière idéale d’Ichimoku. Malgré la pression de vente proche et supérieure à 0,000030 $, les traders ont maintenu une zone de valeur stable proche de 0,00025 $ à 0,000027 $. Une courte compression massive pourrait probablement commencer très bientôt.

Graphique quotidien SHIBA/USDT Ichimoku Kinko Hyo

Une entrée longue hypothétique identifiée il y a deux semaines a été déclenchée à 0,000028 $ et continue d’augmenter. Le stop loss pour cette configuration longue est de 0,000024 $ et l’objectif de profit de 0,000040 $. La configuration idéale serait maintenant un retrait avec une nouvelle colonne O, qui s’inverserait rapidement pour imprimer une autre colonne X.

SHIBA/USDT $0.000001/3-box Reversal Point and Figure Chart

Le résultat serait le modèle de point et de figure le plus haussier dans les graphiques en points et en chiffres : la catapulte haussière. Dans ce scénario, l’objectif de profit initial de 0,000040 $ serait probablement prolongé de 10 % à 15 % supplémentaires.

Il existe une configuration courte théorique qui reste valable pour le prix Shiba Inu. L’entrée est un ordre stop de vente à 0,000021 $, un stop loss à 0,000025 $ et un objectif de profit à 0,000010 $. Si elle était déclenchée, l’entrée confirmerait non seulement une cassure triple bottom, mais elle confirmerait également une configuration de Fakeout haussier.

L’entrée courte est invalidée si la colonne X actuelle passe à 0,000030 $.