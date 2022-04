Le prix ApeCoin doit casser ce niveau de résistance avant qu’une nouvelle tendance haussière puisse commencer | Cryptomonnaie

Le prix ApeCoin continue de rencontrer des difficultés pour dépasser un niveau de résistance critique à 13 $.

Deux idées commerciales identifiées hier ont été résolues.

Une nouvelle opportunité longue existe, mais les risques baissiers restent une préoccupation majeure.

L’action des prix d’ApeCoin s’est échangée principalement latéralement tout au long de la session de samedi, s’en tenant à une fourchette comprise entre 13,80 $ et 12,40 $. Les traders ont tenté d’éclater vendredi mais ont été refusés et repoussés. Cependant, les traders n’ont pas pu ou pas voulu profiter de cette faiblesse. L’indécision est donc désormais le nom du jeu.

Le prix d’ApeCoin développe une forte tendance d’inversion haussière sur son graphique Point and Figure

Vendredi, le prix ApeCoin avait deux configurations intrajournalières sur le graphique point et figure d’inversion de 0,20 $ / 3 cases, une longue et une courte. L’entrée longue s’est déclenchée et a remonté de deux cases avant de revenir plus bas et d’atteindre le stop suiveur au seuil de rentabilité. L’entrée courte a été invalidée car le côté long s’est déclenché en premier. Maintenant, une nouvelle longue opportunité se présente pour les traders ApeCoin.

L’entrée longue hypothétique pour le prix ApeCoin est un ordre d’achat stop à 13,20 $, un ordre stop-loss à 12,60 $ et un objectif de profit à 15,20 $. Le commerce représente une récompense de 3,33: 1 pour le risque. La configuration est basée sur l’entrée d’un modèle Point and Figure connu sous le nom de Bearish Fakeout.

APE/USDT 0,20 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

La transaction est invalidée si la colonne O actuelle descend à 12,20 $ avant le déclenchement de l’entrée longue. Un stop suiveur de deux à trois cases pour le prix ApeCoin aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée.

Du point de vue d’Ichimoku, les scies sauteuses et l’indécision sont parfaitement logiques. Le prix ApeCoin est à l’intérieur du nuage Ichimoku de 4 heures. Le Cloud représente l’indécision, la volatilité, la congestion, les contrefaçons et une myriade d’autres comportements commerciaux négatifs.

Graphique Ichimoku Kinko Hyo sur 4 heures APE/USDT

En un mot, le nuage Ichimoku est l’endroit où les comptes de trading meurent jusqu’à ce qu’il y ait une cassure nette au-dessus du nuage Ichimoku à 14 $ ou en dessous du nuage Ichimoku à 12,60 $, des conditions de trading douloureuses devraient continuer.