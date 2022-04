Prédiction du prix du Bitcoin : BTC positionné pour une cassure au-dessus de 50 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est passé de 48 000 $ à 44 000 $, terminant le mois de mars sur une note inférieure mais toujours positif pour le mois.

Les fortes baisses d’achat se poursuivent pour Bitcoin.

Les risques baissiers demeurent préoccupants mais sont limités.

L’action des prix du Bitcoin montre un soutien continu contre le quotidien Tenkan-Sen, mais une résistance répétée contre la zone de valeur de 48 000 $. Une cassure haussière devient plus probable à mesure que BTC se rapproche de la résistance de 48 000 $.

Le prix du bitcoin est positionné pour monter en flèche, probablement des haussiers et des baissiers surprenants

Le prix du Bitcoin se maintient actuellement juste au-dessus de l’ouverture de 2022 de 46 242 $, gardant le Bitcoin positif (à peine) pour l’année. Cependant, il faut s’attendre à une action des prix restreinte tout au long du week-end, car Bitcoin rebondira probablement entre le retracement Fibonacci de 61,8% à 48 000 $ et le Tenkan-Sen à 46 000 $.

Le prix du Bitcoin devrait poursuivre son rallye à la hausse malgré la baisse de jeudi et les tentatives infructueuses de plonger plus bas vendredi. Historiquement, avril est l’un des mois les plus performants pour Bitcoin. Les années où le mois d’avril n’a pas donné de gain positif, les pertes n’ont pas dépassé le niveau de 3 %.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Le niveau de prix de 48 000 $ reste le domaine de résistance le plus fort pour que Bitcoin clôture au-dessus. 48 000 $ contient le sommet du nuage hebdomadaire d’Ichimoku et le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %. Et au-dessus de cela se trouve l’hebdomadaire Kijun-Sen à 51 250 $.

Le potentiel de hausse avant le week-end est probablement limité à la zone de valeur de 48 000 $, tandis que les risques de baisse sont plus importants. Étant donné que le prix du Bitcoin reste à l’intérieur du Cloud Ichimoku, son niveau de support principal existe désormais au bas du Cloud (Senkou Span B) à 37 800 $.