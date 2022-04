Le prix du Dogecoin pourrait surpasser Shiba Inu, tueur de Dogecoin, alors que DOGE vise 0,25 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix Dogecoin continue de se remettre des creux de dix mois.

DOGE pourrait surpasser plusieurs crypto-monnaies majeures lors d’une cassure confirmée.

Il y a des risques à la baisse, mais la menace est limitée.

Le prix du Dogecoin approche d’un important niveau de cassure haussière qui pourrait déclencher une hausse massive ce week-end. Ce serait le signal haussier le plus fort depuis près d’un an s’il était confirmé.

Le prix Dogecoin devrait revenir à la zone de valeur de 0,25 $

Du point de vue d’Ichimoku, l’action des prix Dogecoin est très proche de confirmer une cassure haussière idéale d’Ichimoku. La seule condition manquante est un chandelier quotidien proche du nuage Ichimoku.

Le 31 mai 2022, le niveau de prix auquel DOGE devait clôturer pour confirmer une cassure haussière idéale d’Ichimoku était de 0,16 $ – mais ce seuil a maintenant baissé. Le seuil pour le samedi est proche quotidiennement à 0,146 $ ou au-dessus, et le dimanche, il chute encore plus à 0,14 $.

Graphique quotidien DOGE/USD Ichimoku Kinko Hyo

Le graphique Ichimoku quotidien complète une opportunité longue hypothétique sur le graphique point et figure d’inversion de 0,01 $ / 3 cases pour le prix Dogecoin. L’idée longue est un ordre d’achat stop à 0,17 $, un stop loss à 0,13 $ et un objectif de profit à 0,29 $.

L’entrée à 0,17 $, si elle était déclenchée, confirmerait la cassure au-dessus d’un double sommet et établirait simultanément un modèle Bear Trap dans l’analyse Point and Figure. Le fait que le piège à traders se forme au plus bas de la tendance baissière actuelle donne à la cassure haussière une forte probabilité de réussir et de se maintenir pendant longtemps.

DOGE/USD $0.01/3-box Reversal Point and Figure Chart

La longue opportunité hypothétique pour le prix Dogecoin représente une récompense de 3: 1 pour le risque. Un stop suiveur à trois cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée. Les acheteurs doivent anticiper une pression de vente importante par rapport au niveau de prix psychologique critique de 0,25 $ avant de se diriger vers l’objectif de profit projeté de 0,29 $.