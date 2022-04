Le prix d’Algorand enroulé et prêt à grimper à 1,25 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand continue de congestionner et de faire monter la pression.

Une évasion majeure à la hausse devrait commencer très bientôt.

Certains signes avant-coureurs d’une action baissière des prix sont présents.

Le prix d’Algorand continue de se resserrer et de se consolider, l’action des prix de samedi étant la première au cours des trois derniers jours à montrer un indice d’une évasion imminente à la hausse.

Le prix d’Algorand a deux configurations commerciales disponibles sur son graphique Point and Figure

L’action des prix d’Algorand, tout en penchant vers le côté haussier d’une tendance, a également une courte opportunité en jeu. Une opportunité de trading pour le côté long et court du marché est actuellement présente.

Une entrée longue hypothétique pour le prix d’Algorand est un ordre d’achat stop à 1,00 $, un stop loss à 0,92 $ et un objectif de profit à 1,25 $. Le commerce représente une récompense de 3,13: 1 pour le risque. L’entrée confirmerait un motif point et figure rare et puissant connu sous le nom de Ascending Quadruple Top Breakout.

ALGO/USDT 0,02 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée. L’idée longue est invalidée si l’entrée courte ci-dessous est déclenchée en premier.

L’idée courte théorique pour le prix d’Algorand est un ordre stop de vente à 0,88 $, un stop loss à 0,96 $ et un objectif de profit à 0,68 $. La configuration est une récompense de 3,33: 1 pour le risque. L’entrée à 0,88 $ est basée sur la cassure en dessous d’un modèle Triple Bottom, avec un objectif de profit proche des creux les plus récents.

ALGO/USDT 0,02 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Un stop suiveur à deux cases aiderait à atténuer les coups de fouet générés lors d’un swing rapide plus bas. La configuration courte théorique est invalidée si l’idée longue est activée en premier.