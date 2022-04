Le prix ApeCoin doit regagner 15 $ pour maintenir la tendance haussière | Cryptomonnaie

Le prix ApeCoin continue de se débattre malgré une récupération cryptomonnaie plus large.

Les coups de fouet et la volatilité génèrent une anxiété importante pour les haussiers et les baissiers.

Deux nouvelles opportunités commerciales sont désormais présentes sur le graphique Point and Figure d’APE.

L’action des prix d’ApeCoin continue de dériver de plus en plus bas, avec peu de preuves d’une tendance haussière imminente. Cependant, il existe peu de preuves d’une vente massive non plus. Là où les graphiques en chandeliers japonais ne parviennent pas à donner de la clarté en raison d’un trop grand bruit, Point and Figure fournit la clarté nécessaire.

L’action des prix d’ApeCoin développe deux puissantes opportunités commerciales, une pour les haussiers et une pour les baissiers

Le prix ApeCoin a maintenant deux configurations commerciales sur le graphique Point et Figure d’inversion de 0,20 $ / 3 cases. Les deux sont basés sur le modèle de pôle dans le diagramme de point et de figure.

L’entrée longue hypothétique pour le prix ApeCoin est un ordre d’achat stop à 13,30 $, un ordre stop-loss à 12,60 $ et un objectif de profit à 16,80 $. Le commerce représente une récompense de 5: 1 pour le risque. La configuration est basée sur l’entrée d’un modèle de point et de figure connu sous le nom de modèle de pôle, une variante haussière. Un modèle de pôle est une colonne avec au moins cinq O sous le fond multiple mais pas plus de quinze O au total dans la colonne. L’entrée est à 50% de la plage de la colonne O.

APE/USDT 0,20 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Un stop suiveur de deux à trois cases pour le prix ApeCoin aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée. L’idée longue hypothétique est invalidée si une nouvelle colonne de Os s’imprime avant que l’entrée ne soit déclenchée.

Du côté vente du commerce, une configuration courte théorique pour le prix ApeCoin existe avec un ordre stop de vente à 12,60 $, un stop loss à 13,40 $ et un objectif de profit à 9,20 $. Cette idée commerciale a une récompense de 4,25: 1 pour le risque avec un objectif de profit implicite de près de 27% à partir de l’entrée. Comme la longue configuration hypothétique, l’idée courte est également basée sur un motif de pôle. Cependant, dans ce cas, l’entrée courte est immédiatement sur l’inversion à trois cases – mais seulement si la colonne X actuelle ne parvient pas à atteindre le niveau de 50 %.

APE/USDT 0,20 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

L’idée courte est invalidée si l’entrée longue hypothétique se déclenche en premier.