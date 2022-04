Pourquoi le prix du Zilliqa pourrait continuer à monter en flèche à 0,50 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix de Zilliqa poursuit sa spectaculaire poussée haussière.

La compression courte n’est peut-être pas terminée alors que ZIL approche de ses sommets historiques.

Les risques de baisse pourraient être considérables en cas de recul important.

L’action des prix de Zilliqa a été presque singulière dans sa performance par rapport à ses pairs cette semaine. Il a progressé de 380 % et maintient la grande majorité de ces gains, avec la clôture hebdomadaire actuelle à 330 %. Donc, la question que se posent les haussiers et les baissiers est la suivante : le ZIL continuera-t-il à monter ?

L’action des prix de Zilliqa, si l’élan est maintenu, pourrait plus que doubler

Le prix de Zilliqa est sur le point de remplir une condition que de nombreux altcoins et principales crypto-monnaies de capitalisation boursière n’ont pas réussi à atteindre : valeur positive pour 2022, nouveaux sommets de 2022 et à proximité de ses sommets historiques.

L’élan a été impressionnant, surtout compte tenu de la pression de vente de jeudi sur l’ensemble du marché de la cryptomonnaie. En conséquence, le prix de Zilliqa, pour la plupart, est resté inchangé et a clôturé dans le vert.

Un grand nombre de positions courtes sur des bourses de produits dérivés non réglementées restent ouvertes, dont beaucoup sont profondément dans le rouge et hors de la monnaie. Cela signifie que de nombreux participants n’ont pas encore couvert leurs positions courtes et pourraient être liquidés très bientôt si le prix du Zilliqa continue à augmenter. Le résultat de cette activité est une conversion massive des vendeurs initiaux désormais transformés, contre leur gré, en acheteurs, accélérant encore la montée en puissance de ZIL.

ZIL/USDT Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo

Le prix du Zilliqa peut ne pas s’arrêter tant qu’il n’atteindra pas le retracement de Fibonacci de 61,8 % à 0,49 $ – juste en deçà de la zone de valeur critique et psychologique de 0,50 $. En conséquence, il y aura probablement des prises de bénéfices importantes à ce niveau.

Cependant, si le prix du Zilliqa perd de son élan, le recul pourrait être dramatique. ZIL pourrait retracer plus de 35% de la clôture actuelle pour tester un groupe de niveaux de support dans la zone de valeur de 0,135 $. 0,135 $ contient le haut du nuage hebdomadaire Ichimoku (Senkou Span B), le bas du nuage Ichimoku (Senkou Span A), le Kijun-Sen et le Tenkan-Sen.