Le prix Crypto.com reste imperturbable alors que CRO tente à nouveau de casser 0,50 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com continue de lutter contre la zone de valeur de 0,50 $.

La pression à la vente mercredi et jeudi ne s’est pas poursuivie alors que les traders ont réapparu vendredi.

Les risques baissiers demeurent préoccupants mais sont limités par rapport aux gains potentiels.

Le prix de Crypto.com a fait face à une pression de vente forte et persistante jeudi, le CRO chutant de plus de 4 %. La preuve de la persistance de la vente est que le plus bas de jeudi était également la clôture. Les baissiers ont cherché à prolonger cette perte jusqu’à la séance de vendredi en abaissant le CRO de 3% supplémentaires – mais les haussiers ont depuis récupéré cette perte et le CRO est maintenant positif.

Le prix de Crypto.com montre plus de pression d’achat et une dynamique haussière à venir

Le prix de Crypto.com a récemment déclenché une longue configuration hypothétique identifiée le 22 mars 2022. L’entrée a confirmé un modèle de piège à traders en point et en figure et a simultanément converti le graphique d’inversion de 0,01 $/3 cases en un marché haussier. Depuis lors, le premier recul depuis la conversion du marché haussier s’est produit, offrant une autre opportunité d’entrée solide pour les traders.

La configuration théorique des échanges longs est un ordre d’achat stop à 0,49 $, un stop loss à 0,45 $ et un objectif de profit à 0,76 $. Le commerce représente une récompense de 6,75: 1 pour le risque. L’objectif de profit est dérivé de la méthode de l’objectif de profit vertical dans l’analyse Point and Figure et affiche un objectif de profit implicite de plus de 57 % à partir de l’entrée.

Cependant, les objectifs de profit qui sont excessifs et à la limite de l’irréalisme ne se réalisent souvent jamais. Il est très improbable que la colonne X actuelle passe de 0,49 $ à 0,76 $. Pour cette raison, un stop suiveur à trois cases aiderait à se protéger contre tout profit réalisé après l’entrée.

CRO/USDT $0.01/3-box Reversal Point and Figure Chart

L’idée d’échange long est invalidée si le prix de Crypto.com tombe à 0,44 $ avant le déclenchement de l’entrée. Les risques de baisse à l’approche du week-end devraient être limités au niveau de prix de 0,43 $.